После 24 февраля минувшего года в Украине вряд ли найдутся футбольные болельщики, проявляющие интерес к игрищам «за поребриком». Даже недавнюю новость о том, что питерский «зенит» в десятый раз в истории выиграл тамошний чемпионат Sport.ua подал исключительно в том контексте, что в этом клубе продолжает «трудиться в поте лица», а по факту просто получать грязные газпромовские деньги, некогда одна из легенд украинского футбола, а ныне откровенный изгой Анатолий Тимощук.

Впрочем, в российской премьер-лиге есть и другие футболисты с иностранным паспортом, которые после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны так и не решились воспользоваться разрешением от ФИФА на отъезд в любой заграничный клуб. Пожалуй, главным отщепенцем запоребрикового чемпионата является 26-летний бразилец Малком, выступающий в рядах все того же «зенита».

В отличие от, к примеру, молодого центрфорварда Юри Алберто, который не пожелал продолжать выступления в чемпионате эрефии и сперва на правах аренды, а затем и на полноценной основе продавил у «зенита» уход в «Коринтианс», Малком решил остаться на болотах, хотя это самым что ни на есть пагубным образом повлияло на его карьеру. Со спортивной точки зрения. Ведь, если брать во внимание финансовую, то здесь как раз бразилец абсолютно не проиграл – в «зените» он получает 7 миллионов евро в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком болотного чемпионата…



Getty Images/Global Images Ukraine. Малком

В «зенит» Малком перешел еще в августе 2019 года. Тогда питерский клуб заплатил «Барселоне» за трансфер бразильца рекордные для себя 40 миллионов евро (столько же газпромовский проект ранее выплачивал только за двух футболистов – Халка и Акселя Витселя), но первый сезон в россии оказался для легионера абсолютно неудачным из-за травмы, а последующие два также не стали каким-то феноменом – только 11 голов и 11 ассистов в 45 поединках.

Несмотря на это, в Бразилии про Малкома не забывали. Так, летом 2021 года вингер принял участие в Олимпийских играх в Токио, причем вместе с бразильцами выиграл футбольный турнир и даже стал автором решающего гола в дополнительное время в финальном противостоянии с Испанией (2:1).

Спустя некоторое время после триумфа на Олимпиаде-2020 Малком получил вызов в национальную сборную Бразилии для участия в отборочных поединках на ЧМ-2022 в Катаре. Однако руководство «зенита» пошло наперекор планам Бразильской конфедерации футбола и отозвало Малкома вместе с другим своим игроком Клаудиньо из расположения национальной команды.

«Игроки постоянно получали сообщения от «зенита», принуждавшего их вернуться в россию. Мы объяснили игрокам, что никакие санкции, которыми угрожает «зенит», им не грозят, на основании правил ФИФА. Тем не менее они решили вернуться в россию после обсуждения ситуации с тренером Тите. Мы выражаем несогласие с действиями «зенита» и направили официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам. Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «зениту» санкции были применены в соответствии с правилами», – заявили тогда в Бразильской конфедерации футбола.

Свои действия тогда в «зените» обосновали тем, что питерцам предстояло играть матч Лиги чемпионов против «Челси» на выезде, а из-за ковидных ограничений в Великобритании, существовавших на тот момент для стран «красной зоны» (к ней относилась, в частности, Южная Америка), участие Малкома в поединке оказывалось невозможным, что негативно влияло на планы и возможности футбольного флагмана газпрома.

В итоге Малком так и не смог осуществить, пожалуй, главную мечту любого бразильского мальчишки, начинающего профессионально заниматься футболом – дебютировать за национальную сборную. Бразильская конфедерация футбола все-таки пожаловалась в ФИФА и добилась… аж пятидневной (!) дисквалификации Малкома, но хуже всего для игрока оказалось другое – после того случая его больше никогда не вызывали в расположение «селесао».



Getty Images/Global Images Ukraine. Малком

Пойдя на встречу руководству «зенита» (или побоявшись угроз, поступавших от этого клуба), Малком фактически закрыл для себя двери в сборную Бразилии. Но, оставшись в эрефии после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, вингер, похоже, теперь еще и отказался от возможности добиться чего-то существенного в своей карьере даже на клубном уровне.

И это при том, что сезон-2022/23 становится самым успешным и ярким в карьере Малкома – по крайней мере, с точки зрения результативности. В 27 матчах российской премьер-лиги, которые были сыграны к настоящему моменту, бразилец отличился 23 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Однако эти успехи Малкома рискуют быть абсолютно незамеченными и недооцененными в цивилизованном футбольном мире, который максимально оградился от агрессивной россии и после 24 февраля 2022 года старается не иметь с ней дел.

В январе нынешнего года в СМИ мелькала информация о том, что услугами Малкома интересовался «Пари Сен-Жермен». Парижане не слишком-то и усердно вели переговоры, а скорее, хотели воспользоваться возможностью и выудить жирную рыбку из мутной водички. Однако в «зените» выкатили ценник на бразильца в 30 миллионов евро, что в ПСЖ посчитали чересчур завышенной суммой, особенно на фоне того, что Малком не играет в Лиге чемпионов, ведь весь российский профессиональный футбол был отстранен от еврокубков по причине развязанного на территории суверенной Украины ничем не спровоцированного кровопролития.

Очевидно, осознавая всю «глубину глубин», в которой оказался Малком, в сентября минувшего года футболист якобы по собственной инициативе (несложно догадаться, что она исходила от руководства «зенита») подал прошение на получение российского гражданства. После этого в январе 2023-го, как уже упоминалось выше, у бразильца сперва сорвался трансфер в Европу, а уже в феврале специальным указом главы кремлевского режима Малком стал гражданином эрефии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Малком

Кроме того, летом минувшего года Малком еще и продлил контракт с «зенитом» на пять лет – до 30 июня 2027-го. Все это делает вингера фактически заложником своей алчности, ведь теперь покинуть россию для него будет задачей невыполнимой. Прежде всего, «зенит» не пожелает отпускать лидера атаки, требуя за него очень большие отступные, которые никто в мире не захочет платить, исходя из того обстоятельства, что Малком ныне «варится» исключительно в чемпионате россии, не имея возможности показать свою состоятельность в топовых турнирах Европы – Лиге чемпионов, Лиге Европы или хотя бы Лиге конференций.

Не в пользу варианта с возможным скорым отъездом из рф говорит и получение Малкомом гражданства этой страны. И пускай пока по правилам ФИФА вингер не имеет возможности быть заигранным за сборную эрефии (для этого нужно непрерывно проживать на территории страны не менее пяти лет), в перспективе там все же хотят заиграть этнического бразильца за главную команду болота. В частности, на московии все еще надеются, что им каким-то образом удастся принять участие в квалификации на ЧМ-2026, несмотря на то, что финальная часть этого турнира пройдет на территории «недружественных государств» (именно так их называют на болотах) – США и Канады, компанию которым составит Мексика.

В общем, как не крути, а Малком сам загнал себя в тупик, выбираться из которого ему теперь придется очень и очень долго. Пойдя на поводу у своего клуба, который вот уже больше года не может предложить футболисту ничего существенного в плане развития с профессиональной точки зрения, а способен лишь замыливать глаза количеством нулей в контракте, этнический бразилец, поигравший ранее за «Бордо» и «Барселону» и наверняка способный проявить себя в каком-то другом знаковом европейском клубе, довольствуется парой десятков забитых мячей в сезоне в чемпионате, который ныне представляет собой закрытую со всех сторон «душегубку», а потому мало интересен для скаутов и селекционеров.

Что ж, каждый сам делает для себя выбор, а затем расплачивается за него сполна. Своим кумиром и образцом для подражания Малком, очевидно, избрал Анатолия Тимощука, угодившего под юридические санкции на своей родине и ставшего там фактически персоной нон-грата. И пускай у Малкома в Бразилии все не так критично, как у Тимощука в Украине, зато своим детям и внукам этот горе-футболист сможет передать разве что пару пакетов грязных газпромовских банкнот (если к тому моменту их не сожрет инфляция или какие-нибудь долгоносики), а вот рассказать красивую историю, наполненную подвигами, из своей спортивной карьеры вингеру аж никак не удастся. Хотя бы потому, что красивые истории и подвиги свойственны героям, но никак не отщепенцам…