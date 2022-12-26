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Россия
26 декабря 2022, 16:58 | Обновлено 26 декабря 2022, 17:28
4820
5

ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией

На московских болотах ищут выход из-под санкций

26 декабря 2022, 16:58 | Обновлено 26 декабря 2022, 17:28
4820
5
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
Twitter

Рашисткие СМИ растиражировали весть о том, что их главная футбольная команда сможет принять участие в отборочном турнире будущего чемпионата мира 2026 года, если они вольются в ряды Азиатской конфедерации футбола.

Сообщается, что данная радостная новость может стать решающим фактором при принятии решения рашистским футбольным союзом о переходе в другой футбольный регион.

В настоящий момент, как известно, все клубы и все сборные рф решением УЕФА и ФИФА отстранены от участия в турнирах из-за оккупационного вторжения рашистской армии на территорию независимой Украины.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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DK1961
инфантильным газпромовские (наверное) заносят уже не чемоданами, а вагонами
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+3
Злий Глобинець
П*дараси. Гондурас, еритрея, КНДР та бульбаші - ось їх рівень. 
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+2
Віталій Ткачук
З кндр хай би грали, там точно такі самі довбо..би. Якщо перестріляють один одного за якийсь фейковий кубок, нам лише плюс. Та й світ подивиться на середньовічних людей.
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0
Віталій Ткачук
Так вони і є азіатами, але правда в тому, що більшість країн цієї конфедерації пішле ка.апів слідом за російським військовим кораблем.
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0
Alex196
Это все русский шантаж он идёт с первого дня войны .ни в какой Азии они не будут .там их ненавидят ещё больше чем в Европе
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0
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