Рашисткие СМИ растиражировали весть о том, что их главная футбольная команда сможет принять участие в отборочном турнире будущего чемпионата мира 2026 года, если они вольются в ряды Азиатской конфедерации футбола.

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Сообщается, что данная радостная новость может стать решающим фактором при принятии решения рашистским футбольным союзом о переходе в другой футбольный регион.

В настоящий момент, как известно, все клубы и все сборные рф решением УЕФА и ФИФА отстранены от участия в турнирах из-за оккупационного вторжения рашистской армии на территорию независимой Украины.