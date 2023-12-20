Неймар – аут. Бразилец не сыграет на Кубке Америки-2024

Врач сборной Бразилии Ласмар сообщил, что нападающий Неймар не примет участия в розыгрыше Кубке Америки-2024, который состоится в США с 20 июня по 14 июля будущего года.

Эскулап заявил, что нет смысла форсировать процесс реабилитации игрока. Полноценное возвращение Неймара в строй планируется к началу будущего сезона, то есть не раньше лета 2024 года.

Напомним, в октябре Неймар в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборе на ЧМ-2026 получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

Ранее сообщалось, что Неймар сыграл в шоу-матче по CS2 с бразильскими киберспортсменами.