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Кубок Америки
20 декабря 2023, 07:52 | Обновлено 20 декабря 2023, 08:03
490
1

Неймар – аут. Бразилец не сыграет на Кубке Америки-2024

Нападающий не успеет восстановиться

20 декабря 2023, 07:52 | Обновлено 20 декабря 2023, 08:03
490
1
Неймар – аут. Бразилец не сыграет на Кубке Америки-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Врач сборной Бразилии Ласмар сообщил, что нападающий Неймар не примет участия в розыгрыше Кубке Америки-2024, который состоится в США с 20 июня по 14 июля будущего года.

Эскулап заявил, что нет смысла форсировать процесс реабилитации игрока. Полноценное возвращение Неймара в строй планируется к началу будущего сезона, то есть не раньше лета 2024 года.

Напомним, в октябре Неймар в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборе на ЧМ-2026 получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

Ранее сообщалось, что Неймар сыграл в шоу-матче по CS2 с бразильскими киберспортсменами.

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Источник Goal.com
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Henriklarsson11
Неймар напевно єдиний гравець якій провів на лікарняному більше часу ніж грав і при цьому не був списаний, а чомусь досі вважається зіркою 
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