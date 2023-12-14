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14 декабря 2023, 01:31 | Обновлено 14 декабря 2023, 01:46
47
0

Неймар сыграл в шоу-матче по CS2 с бразильскими киберспортсменами

Встреча состоялась вечером 13 декабря

14 декабря 2023, 01:31 | Обновлено 14 декабря 2023, 01:46
47
0
Неймар сыграл в шоу-матче по CS2 с бразильскими киберспортсменами
Twitter. Неймар

Бразильский игрок саудовского клуба Аль-Хиляль Неймар сыграл шоу-матч вместе с бразильскими киберспортсменами и стримерами по CS2.

Выиграла команда противников Неймара (13:6, 13:8).

Состав команды Неймара: arT, gaules, KSCERATO, FalleN.

Состав команды Coringa: fnx, boltz, yuurih, kNgV-.

Неймар — футбольный форвард из Бразилии, выступающий за клуб Аль-Хиляль в Саудовской Аравии и за национальную сборную. Считается одним из величайших футболистов мира и рекордсменом по числу голов за сборную Бразилии (79).

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киберспорт CS2 Неймар
Источник Sport.ua
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