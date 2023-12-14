Неймар сыграл в шоу-матче по CS2 с бразильскими киберспортсменами
Встреча состоялась вечером 13 декабря
Бразильский игрок саудовского клуба Аль-Хиляль Неймар сыграл шоу-матч вместе с бразильскими киберспортсменами и стримерами по CS2.
Выиграла команда противников Неймара (13:6, 13:8).
Состав команды Неймара: arT, gaules, KSCERATO, FalleN.
Состав команды Coringa: fnx, boltz, yuurih, kNgV-.
Неймар — футбольный форвард из Бразилии, выступающий за клуб Аль-Хиляль в Саудовской Аравии и за национальную сборную. Считается одним из величайших футболистов мира и рекордсменом по числу голов за сборную Бразилии (79).
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