24 интриги нового теннисного сезона

Совсем немного осталось до старта нового теннисного сезона, который традиционно обещает много интересных сюрпризов для фанатов этого вида спорта. После удачного 2023 года для многих украинских теннисисток ожидания от их выступлений стали еще выше, надежды на большие победы присутствуют не спроста. В то же время остальной теннисный мир интригует не меньше: в WTA-туре нам есть за кого поболеть в борьбе за первую строчку, у мужчин близок к завершению блистательной карьеры Рафаэль Надаль, а Новак Джокович пытается оттянуть смену поколений.

В этом материале собраны по 12 интриг предстоящего сезона в женском и мужском теннисе.

Интриги женского тенниса

Вернется ли Свитолина в топ-10?

Элина феноменально вернулась на корт после беременности и за полгода выступлений возвратила себе статус первой ракетки Украины. В мировом рейтинге она находится на 25-й позиции, имея в активе 1809 очков. В первые четыре месяца нового сезона у нее вообще не будет потерь зачетных баллов, лишь в мае нужно будет защитить 360 очков. Если взглянуть выше в рейтинге, то Барбора Крейчикова, которая идет на 10-й строчке, имеет 2880 очков (на 1071 больше).

На данный момент известно, что Элина планирует сыграть в январе в Окленде (WTA 250), Аделаиде (WTA 500) и на Australian Open. До грунтового сезона традиционно можно успеть еще выступить на соревнованиях в WTA 500 в Абу-Даби, а также больших турнирах WTA 1000 в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс и Майами. Места для набора очков предостаточно. Если Свитолина восстановилась после травмы и будет играть на уровне прошлого года без пропусков, то весной она будет в десятке. Сохранит ли Элина это место в дальнейшем – это уже другой вопрос.

Сможет ли кто-то составить конкуренцию Свёнтек в борьбе за первую позицию?

22-летняя польская теннисистка с 4 апреля 2022-го по 10 сентября 2023 года 75 недель подряд находилась на вершине мирового рейтинга, испытав за это время невероятное давление. В середине прошлого сезона в ее игре были провалы, чем воспользовалась Арина Соболенко, восемь недель носившая теннисную корону. Как это часто бывает, потеря первой строчки раскрепостила Игу и добавила ей мотивации. В первой половине октября она выиграла престижный турнир WTA 1000 в Пекине, а в конце сезона деклассировала всех элитных соперниц на Итоговом турнире WTA в Канкуне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек с отцом

На данный момент можно утверждать, что Свёнтек в своей лучшей форме на грунте и даже на харде готова побеждать любых соперниц на любых турнирах. Есть проблемы с игрой на траве, но выступления на этом покрытии меньше всего в процентном соотношении влияют на общий рейтинг. Соболенко дышит в спину в рейтинге, но ей защищать победу на австралийском мейджоре. Возможно, Игу смогут потеснить, если она провалит выступления в Азии или грунтовый сезон выйдет неудачным, но в это верится с трудом. Коко Гофф, вероятно, будет главной конкуренткой в ближайшие годы, но с 1-9 в личных встречах обойти польку в рейтинге будет тяжело.

Что покажет Наоми Осака в новом сезоне?

Японская теннисистка года 3 бесспорно была лучшим игроком на харде в WTA-туре, но, похоже, слишком большие деньги от рекламы и спонсоров на каком-то этапе вскружили ей голову. Играть в теннис для Осаки стало в тягость, спортсменка жаловалась на ментальные проблемы, не хотела выступать на определенных турнирах, общаться с журналистами. Закончилось все тем, что Наоми неожиданно ушла в декрет, а 9 июля этого года родила дочку. Сама теннисистка призналась, что у нее никогда не было такого плана и в своих мыслях после обретения материнского статуса она хотела завершить карьеру.

В новом сезоне перед Осакой будет очень много вызовов, хотя с увеличением количества больших турниров и возможностей будет больше. В ее быстрый взлет верится с трудом, все будет зависеть от уровня мотивации. Потенциал у японки есть, и он невероятно сильный. Возможно, к американской летней серии это снова будет важная фигура в этом виде спорта, пример камбэка Свитолиной совсем рядом.

Сможет ли сборная Украины пробиться в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг? Может ли выиграть титул?

Женская сборная Украины по теннису далеко не в оптимальном составе обыграла команду Нидерландов в раунде Плей-офф Кубка Билли Джин Кинг и в третий раз подряд сыграет в раунде Квалификации. Соперницами нашей команды станут румынки – №12 в мировом рейтинге. В предыдущие годы мы играли на этой стадии против США на выезде (2:3) и против Чехии в условно домашней встрече (1:3). Украинка были близки к подвигу в Эшвилле в 2022-м, но чуда не случилось.

С румынками играть в апреле, после старта грунтового сезона. Проблема в том, что соперницы лучше всего играют на этом покрытии, а наши теннисистки явно хотели бы играть на земле, чтобы сильно не рвать себе подготовку к личным соревнованиям. В случае выигрыша у румынок, в ноябре мы сыграем в финальном раунде. Как показал этот сезон, с должной мотивацией и хорошим составом на парный матч можно побеждать любую сборную. Если мы соберем всех сильнейших, то по составу будем готовы играть на победу с любой командой.

Кто будет новым капитаном женской сборной?

В конце 2024 года одной из главных новостей для украинского тенниса стало то, что Федерация тенниса Украины на четыре года передала управление женской теннисной сборной Фонду Элины Свитолиной. На самом деле, для украинских болельщиков не так важно, кто будет управлять командой, на первом месте всегда результат. В последнее время у ФТУ и некоторых теннисисток был затяжной конфликт, который, похоже, зашел в тупик и никак не решался. Это наверняка чувствовали и в ITF.

С нового года Свитолиной и ее фонду предстоит собрать сильнейших состав украинских теннисисток, их у нас не так много. Вопрос в том, будут ли изменения в тренерском штабе? Все же ранее его выбирала федерация, хотя о личных конфликтах Михаила Филимы с теннисистками информации не поступало. В последнее время Фонд Элины Свитолиной тесно сотрудничал с Сергеем Стаховским, возможно, мы увидим его на одной из важных позиций в команде.

Выиграет ли свой первый титул WTA Калинина?

Ангелина три года отыграла на абсолютно другом уровне, чем был до этого. В этом сезоне украинка полностью переключилась на турниры WTA и даже сыграла в финале больших соревнований WTA 1000 в Риме. Пока что проблема заключается в отсутствии выигранных титулов на турнирах основного тура. У Калининой есть победа на соревнованиях WTA 125 в Лиможе, но для нынешнего ее уровня это не показатель. Если хочется прогрессировать и дальше, то выигрывать турниры нужно обязательно.

Конечно же, у Ангелины больше шансов взять титул на грунте, где она показывает более высокие и стабильные результаты. На соревнованиях уровня WTA 250 по типу Боготы или Рабата это было бы сделать намного проще, но Калинина уже играет на уровень выше, поэтому нужно быть лучшей на кортах Штутгарта, Мадрида или Рима – это задание не из простых. Пока что Ангелина остается последней из наших топов без титула, самое время эту ситуацию исправить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангеліна Калініна

Завацкая, Снигур, Стародубцева, Соболева, Олейникова, Подрез – дебютирует ли кто-то из молодых украинок в топ-100?

На данный момент мы имеем двух теннисисток, которые практически вплотную подбирались к первой сотне, но им чего-то не хватало. Это Катарина Завацкая (личный рекорд – 103) и Дарья Снигур (105). Сейчас они находятся чуть ниже в мировой классификации и уже несколько лет топчуться на месте, хотя Снигур все же на два года младше.

В 2023-м здорово вернулась в профессиональный теннис Юлия Стародубцева, за полгода она подобралась к топ-150. По ощущениям, именно она будет прогрессировать быстрее всех и в следующем году это главный кандидат на увеличения присутствия украинок в топ-100.

Что касается Анастасии Соболевой и Александры Олейниковой, то пока что нет уверенности, что они поднимутся на такой уровень в ближайшей перспективе, нужно начать хотя бы с топ-200. Вероника Подрез стала настоящим открытием года, вероятно, ее стремительный прогресс продолжится, но увидеть ее в топ-100 уже в следующем сезоне будет настоящим чудом.

Согласится ли WTA на требования теннисисток? Не обанкротится ли ассоциация?

В конце года стало известно, что топовые спортсменки требуют, чтобы WTA ввела гарантированную оплату труда для игроков, как это сделали в мужском теннисе, еще и увеличив пороги выплат, утвержденные ATP. Также спортсменки хотят иметь компенсации в случае травм или декрета, а к расписанию турниров есть большие претензии.

Пока что руководство WTA пытается найти точки соприкосновения с теннисистками и пойти на компромисс, который больше устроит организацию, но как будет в 2024-м – неизвестно. Финансовая ситуация в WTA нестабильная, пока что сильно выручают денежные китайские турниры. К Стиву Саймону постоянно есть претензии, некоторые легенды намекают, что его было бы неплохо заменить на женщину.

Чем закончится допинговое дело Халеп?

В сентябре звездная румынская теннисистка Симона Халеп получила дисквалификацию на четыре года за прием запрещенных препаратов. За год до этого в ее организме были найдены следы запрещенного вещества роксадустата, также в ее биологическом паспорте спортсменки были обнаружены нарушения.

Адвокаты Халеп за год испробовали разные стратегии борьбы, но пока что положительных результатов нет. Следующим шагом станет рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), где теннисистке потребуется отмена обоих обвинений антидопинговой программы (TADP).

В декабре стало известно, что Халеп завершила сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу, который взял на себя ответственность за то, что в ее организм попали запрещенные вещества. Сложно сказать, увеличились ли ее шансы на успех, но в случае неудачи в CAS для 32-летней экс-первой ракетки мира это будет означать завершение карьеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Где будут играть Итоговый турнир WTA?

Одна из самых проблемных тем для женского тенниса в последние годы – проведение Итогового турнира WTA, на котором выступают 8 лучших теннисисток по итогам сезона. В сезоне-2023 только в начале сентября стало известно, где состоится WTA Finals, хотя в идеале это должно быть известно еще при составлении календаря на год. Соревнования провели во время сезона дождей на открытых кортах в Канкуне, участницы остались очень недовольны.

Главная проблема в том, что с 2019 года Итоговый турнир должен был проводиться в китайском Шэньчжэне на протяжении 10 лет, и первый розыгрыш был сыгран. Тогда в финале Элина Свитолина проиграла Эшли Барти, но при этом все равно заработала космическую сумму – $2,400,000. В 2020-м на мир обрушилась пандемия коронавируса, и Китай на несколько лет закрыли для остального мира. Из-за этого у WTA и появилась эта головная боль, решение которой ассоциация так и не нашла. В календаре на 2024 год также не указано, где состоится турнир. Будет ли это Саудовская Аравия, как утверждают источники BBC – большая интрига. Все же теннисистки не в восторге от идеи проводит турнир в стране, где отношение к женщинам не совсем такое, как они привыкли.

Сможет ли восстановиться от постоянных травм Андрееску?

Чемпионка US Open 2019 – одна из тех теннисисток, которые до конца не могут раскрыть свой невероятный потенциал по причине ужасающей травматичности. После феноменального 2019 года, когда она была главной звездой женского тура вернуться на прежний уровень все никак не получается. Благодаря заморозке рейтинга она еще длительное время оставалась в топе, но больших результатов не было, на турнирах Grand Slam лишь раз удалось пробиться во вторую неделю.

Андрееску не играет с лета, всему виной стрессовый перелом позвоночника. Теннисистка призналась, что в первые месяцы нового сезона ее ждать не стоит. Возможно, мы увидим ее в Индиан-Уэллс. Пока что канадка настроена сыграть на Олимпиаде и очень жалеет, что не смогла выступить в Кубке Билли Джин Кинг, где ее команда сенсационно взяла первый титул. Обидно, что такая интересная теннисистка не может играть на полную, с ней было намного веселее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Интриги мужского тенниса

Смогут ли молодые сбросить с Джоковича с трона?

Эта тема тревожит умы теннисных болельщиков и экспертов не один год. Ранее вопрос заключался в том, смогут ли свергнуть Большую тройку, но время берет свое. Роджер Федерер не играет уже несколько лет, Рафаэль Надаль явно доигрывает последние моменты карьеры, а Новак Джокович все никак не хочет уходить с трона. В 2023-м он выиграл 3 из 4 турниров Grand Slam, победил на Итоговом турнире ATP и завершил год в статусе первой ракетки мира.

Пока что выглядит так, что серб хочет побить рекорд Кена Розуолла, который выиграл Australian Open в 37 лет. Чтобы перебить этот показатель Новаку нужно взять US Open, или отложить побитие рекорда на 2025-й. Сейчас в туре есть несколько теннисистов, которые могут обыгрывать Джоковича, хотя на постоянной основе это не получается ни у кого. Будут ли какие-то изменения в раскладе сил в новом году – увидим совсем скоро.

Сможет ли Надаль хлопнуть дверью и выиграть Ролан Гаррос? А может и Олимпийские игры?

Рафа пропустил почти весь сезон-2023 из-за травмы, но возвращение его уже не за горами. Надаль выйдет на корт в первую неделю января на турнире в Брисбене. Нужно понимать, что Рафаэль – игрок, который выходит на корт не для того, чтобы проигрывать. Существует большая вероятность, что он набрал хорошую форму и будет показывать высокий уровень игры. Вопрос в том, на сколько турниров хватит здоровья?

Главной целью Надаля, безусловно, будет выход на пик формы к Ролан Гаррос. Даже не в самых лучших кондициях он может побороться за 15-ю победу в Париже, запас его умений это позволяет сделать. Более того, на этих же кортах летом пройдет и олимпийский теннисный турнир. Испанец точно не упустит такой возможности, хотя в его активе есть золотая медаль Пекина-2008 в одиночном разряде и «золото» парного разряда в Рио-2016.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаель Надаль

Завершит ли карьеру после Олимпиады Гаэль Монфис?

Гаэлю Монфису уже 37 лет, и с каждым годом его организм все чаще дает сбои. Последний сезон на 50+ матчей у него был в 2019-м. В 2023-м он сыграл 30 поединков и сумел завершить сезон в топ-80. Этому существенно помогла победа на турнире в Стокгольме, всего 12-й титул в карьере француза, следующий сезон для которого станет 21-м в туре.

Мужа Элины Свитолиной очень часто спрашивали, когда он намеревается повесить ракетку на гвоздь, но в разное время спортсмен давал разные ответы. Летом он говорил, что конец выступлений близок, хотя ранее предполагал, что Олимпийские игры в Париже не станут конечной остановкой в его карьерном пути.

Пока что можно утверждать только то, что Монфис сделает все возможное, чтобы сыграть на Олимпиаде. Что будет дальше с большой долей вероятности не знает даже он.

Выиграет ли Синнер свой первый турнир Grand Slam?

Янник выиграл свой первый турнир ATP в 2020 году и с тех пор потихоньку набирает обороты. В 2021-м он финишировал в десятке, в следующем было чуть хуже, а в 2023-м Синнер полноценно вошел в число лучших теннисистов мира. На счету итальянца в этом году победы на Мастерсе в Канаде и финал в Майами, два титула ATP 500, финал Итогового турнира, полуфинал Уимблдона и две победы над Джоковичем в конце года. И если первая была менее значительной, то в матче Кубка Дэвиса он ушел с матчболов против Ноле, выиграв для Италии первый титул с 1976 года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер (с кубком)

Что касается выступлений на турнирах Grand Slam, то в этом году он только на Ролан Гаррос не пробился во вторую неделю. Пока что Янник не доходил до финалов, но почему бы не сделать это в 2024-м. Нет уверенности в том, что весь год у итальянца будет со стабильными результатами, но на отдельно взятом турнире он способен достигать самых высоких результатов.

Кто из украинских теннисистов может подняться на новый уровень?

Нынешнее поколение мужского тенниса в Украине, к сожалению, не самое сильное. После Долгополова, Стаховского и доигрующего Марченко достойной замены им пока не нашлось. Виталий Сачко и Алексей Крутых пытаются прорываться, выигрывают челленджеры, но пробиться даже в топ-150 пока не получается. В сборную в разное время привлекались Эрик Ваншельбойм, Вячеслав Белинский, Владислав Орлов, Георгий Кравченко, но и у них высоких результатов не наблюдается. Пока что самым перспективным является Белинский, ему всего 20 лет. Место в шестой сотне пора бы поменять на что-то солиднее.

Крутых в этом году чудом затащил сборную в раунд Квалификации Кубка Дэвиса, но на личных турнирах у него беда. Несколько хороших месяцев в этом году были у Сачко, пока что не хватает стабильности результатов. Сейчас Виталий занимает 170-ю строчку мирового рейтинга, и попадает в квалификацию турниров Grand Slam. На фоне остальных это большой успех, нужно продолжать в том же духе.

Вернется ли на корт Ник Кирьос?

Главный шоумен и плохой парень мужского тура сыграл за год один матч, но медийность его от этого не уменьшилась. Кирьос успел поцапаться в твиттере с Борисом Беккером, который обвинил молодого австралийца в неуважении к легендам тенниса. В ответ Ник припомнил немцу его тюремный срок за сокрытие активов. Также австралиец завел аккаунт на OnlyFans, где сообщил, что пропустит AO-2024. Хотя чаще эта платформа используется для публикации совсем другого контента.

В 28 лет Кирьос открыто признается, что не хочет играть в теннис, делая это через силу. За последнее время ему сделали несколько операций: сначала был надрыв мениска, позже проблемы с запястьем. За это время Ник попробовал себя даже в качестве теннисного эксперта на ТВ. Парралельно с этим бывшая девушка Кирьоса обвинила его в физическом насилии, но суд оправдал раскаявшегося атлета, которому грозило до 2 лет тюремного заключения. Кирьос как-то пообещал выиграть титул Grand Slam до 33 лет и уйти из спорта, как минимум в первом пункте есть большие сомнения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Допустят ли к ОИ спортсменов из рф и рб?

Теннис стал одним из тех видов спорта, где теннисисты из рф и рб продолжали выступать после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Единственным наказанием было отстранение их сборных и федерации от участия в командных соревнованиях. Не так давно МОК принял скандальное решение допустить спортсменов из рф и рб на ОИ в Париже, но окончательное решения остается за ITF.

Международная федерация тенниса имеет множество критериев отбора на Олимпиаду, один из них гласит, что спортсмен должен быть в заявке сборной хотя бы раз в последние два сезона олимпийского цикла. Понятно, что это требование ни один российский теннисист выполнить не может, так как их команда не играла командных соревнований с 2021-го. Но в правилах ITF предусмотрены случаи, когда специальный комитет все же может допустить игроков по ряду критериев, одним из которых являются «выдающиеся достижения спортсмена на ОИ, или в других командных соревнованиях». Также атлетам из рф и рб могут предоставить уайлд-кард. Так что теоретически все возможно, подождем решения ITF.

Завершит ли карьеру Илья Марченко?

36-летний Марченко постепенно падал в рейтинге и был близок к тому, чтобы оказаться на тех позициях, которые не позволяют играть интересные для него турниры. Летом он поездил по американскому континенту и сумел выиграть челленджер в Эквадоре. А в октябре ему удалось стать лучшим на соревнованиях в Гамбурге. Ранее Илья не выигрывал двух челленджеров за год, что явно добавило ему мотивации продолжать карьеру.

В 2024-м он попадает в квалификацию Открытого чемпионата Австралии и завершать карьеру перед стартом нового сезона бессмысленно. Тем не менее, его часто тревожат травмы, играть на стабильном уровне получается все реже. Есть подозрение, что как только Илья перестанет попадать в квалификацию турниров Grand Slam, он закончит в выступлениями. Конечно же, успехи на корте немного продлят его карьеру.

Кто из участников Next Gen может удивить в новом сезоне?

В 2022-м году Next Gen выиграл Брендон Накашима, по итогам этого сезона он даже не в сотне. У финалиста Иржи Легечки ситуация лучше – 31-я строчка мирового рейтинга. До этого эти соревнования выигрывали Карлос Алькарас, Янник Синнер, Стефанос Циципас и Чон Хён – все известные имена, за исключением того, что про корейца мало что слышно с 2018 года, когда он сенсационно дошел до полуфинала Australian Open.

В 2023-м победителем стал серб Хамад Медедович, обыгравший в финале чемпиона турнира ATP в Лионе Артура Фиса. Победитель неожиданный, что-то прогнозировать в его дальнейшей карьере не представляется возможным. В полуфиналах также играли француз Люка ван Аш и швейцарец Доминик Штрикер, их имена лучше знакомы теннисным болельщикам. Штрикер в 2023-м выбил с US Open Циципаса, а в Базеле обыграл Каспера Рууда. Тот же Медедович с представителями топ-20 еще даже не играл. Пока что похоже на то, что парни хоть и будут удивлять, но явно не так сильно, как Алькарас или Синнер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис и Хамад Медедович

Помогут ли Борис Беккер и Северин Люти подтянуть Хольгера Руне к лидерам?

20-летний Руне является одним из самых перспективных молодых теннисистов, который уже почувствовал вкус больших побед. На его счету есть уже 3 четвертьфинала турниров Grand Slam, два финала Мастерсов и даже победа на таком уровне в Париже, добытая в финале с Джоковичем. Этот год датчанин завершил на восьмой позиции в рейтинге, хотя по ходу сезона претендовал на куда более высокие места.

В августе Хольгер шел на четвертой строчке мировой классификации, но между Уимблдоном и октябрьским турниром в Базеле выиграл всего один матч. Тогда в команду был приглашен Борис Беккер, с которым результаты Руне заметно улучшились. До конца года Хольгер добыл несколько хороших побед, но не более. Перед стартом нового сезона стало известно, что в команду датского теннисиста вошел еще и многолетний тренер Федерера Северин Люти. Это сотрудничество обещает быть очень интересным.

Что еще вытворят на корте бешеные российские теннисисты?

Когда на теннисных кортах во время мужских турниров не хватало чего-то интересного в игровом плане, на выручку трансляторам приходили российские теннисисты, поднимающие рейтинги своими неконтролируемыми вспышками гнева. Один из самых неуравновешенных игроков тура – Андрей Рублев. Только за последнее время он запомнился избиением своего колена ракеткой и скандальной вылазкой на вышку к судье во время матча Ultimate Tennis Showdow в Лондоне. Кстати, на том же Итоговом Андрей послал «в» одного из болельщиков, а в Шанхае обругал фотографа, который пришел во время розыгрыша.

Даниил Медведев страдает от подобных припадков не меньше. К примеру, на Итоговом турнире в Турине в матче с Синнером он бросил ракетку и вызывал болельщика на корт, чтобы с ним разобраться. Вообще, Медведев часто любит разбираться со зрителями и судьями, в то время как его коллеги по цеху на это обращают меньше внимания. Один из самых памятных моментов, конечно, случился в полуфинале Открытого чемпионата Австралии во время матча со Стефаносом Циципасом.

А в финале против Надаля он попросил судью на вышке огласить, что болельщики, которые выкрикивают между первой и второй подачами – идиоты.

Кто первые ворвется в первую десятку?

В мужском теннисе в последние годы это сделать гораздо легче, причины понятны. Если ранее в топ-10 было сразу несколько железобетонных мест для великих, то сейчас коэффициент текучести топов увеличился. Из хорошо известных на данный момент теннисистов еще не были в десятке Алекс де Минаур и Томми Пол, они с большой вероятностью там окажуться в какой-то из моментов 2024 года. Мощно выстреливший на US Open Бен Шелтон также готов к дебюту в первой десятке, ему это по силам.

Из молодых могут удивить Артур Фис и Лоренцо Музетти, но есть сомнения, что топ-10 им покорится вже в следующем году, возможно, чуть позже. Также хороший теннис временами показывает чех Иржи Легечка, но ему и таким исполнителям как Штрикер и Люка ван Аш нужно намного больше стабильности, которой пока нет. Есть ощущения, что может проявить себя и молодой британец Джек Дрейпер, который выиграл выставочный турнир UTS.