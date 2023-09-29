Интерес Юве к Судакову, травма Миколенко, обвинения Барселоне
Главные новости за 28 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 сентября.
1. Украинский хавбек Шахтера всерьез заинтересовал скаутов Ювентуса
В туринском клубе Георгия Судакова рассматривают как замену Анхелю Ди Марии
2. Миколенко травмировался в матче Кубка английской лиги
Похоже на то, что повреждение не очень серьезное
3. Барселоне выдвинуты обвинения в суде. Клуб могут исключить из ЛЧ
Похоже, что у каталонцев серьезные проблемы из-за дела Негрейры
4. Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в финале турнира по быстрым шахматам AI Cup
Результат финала в Дивизионе 1 определился в армагеддоне
5. При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
Уже известны 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Украины
6А. Первый номер Украины среди юниоров сенсационно выиграл 2-й матч во Франции
Владимир Якубенко обыграл Даниэля Де Йонге в 1/8 финала 15-тысячника в Форбахе
6В. 16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году
Елизавета Котляр обыграла Анею Вилдгрубер на 15-тысячнике в Монастире
7. Ни одного футболиста. Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории
Легендарный защитник ценит представителей других видов спорта
8. Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах
Президент Федерации футбола Камеруна может покинуть свой пост
9. Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
За последователей Пеле и Гарринчи на Старом континенте борются уже не так страстно
10. Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу
Валерий Василенко – о динамовской «стабильности»
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