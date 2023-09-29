Интерес Юве к Судакову, травма Миколенко, обвинения Барселоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 сентября.

1. Украинский хавбек Шахтера всерьез заинтересовал скаутов Ювентуса

В туринском клубе Георгия Судакова рассматривают как замену Анхелю Ди Марии

2. Миколенко травмировался в матче Кубка английской лиги

Похоже на то, что повреждение не очень серьезное

3. Барселоне выдвинуты обвинения в суде. Клуб могут исключить из ЛЧ

Похоже, что у каталонцев серьезные проблемы из-за дела Негрейры

4. Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в финале турнира по быстрым шахматам AI Cup

Результат финала в Дивизионе 1 определился в армагеддоне

5. При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды

Уже известны 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Украины

6А. Первый номер Украины среди юниоров сенсационно выиграл 2-й матч во Франции

Владимир Якубенко обыграл Даниэля Де Йонге в 1/8 финала 15-тысячника в Форбахе

6В. 16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году

Елизавета Котляр обыграла Анею Вилдгрубер на 15-тысячнике в Монастире

7. Ни одного футболиста. Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории

Легендарный защитник ценит представителей других видов спорта

8. Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах

Президент Федерации футбола Камеруна может покинуть свой пост

9. Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев

За последователей Пеле и Гарринчи на Старом континенте борются уже не так страстно

10. Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу

Валерий Василенко – о динамовской «стабильности»