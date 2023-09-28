Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу

Ничто во внешности главного тренера так не расстраивает, как отсутствие результата. Будь ты хоть трижды мэтром, но когда твоя команда проигрывает – ты неудачник. Так всегда было, и так всегда будет. И данная сентенция касается не только наставника «Динамо», но и абсолютно всех специалистов, призванных давать нужный результат.

Так что это очень естественно – негодование динамовских болельщиков после звонкого поражения «бело-синих» уже на их первой стадии розыгрыша Кубка Украины. Как естественно и то, что главным виновником столь раннего вылета «Динамо» из Кубка страны все те же болельщики называют Мирчу Луческу. Под луною ничто не только не вечно, но и не ново.

Впрочем, как и не новы послематчевые оправдания румынского тренера (позволю себе назвать их отмазками). То Бражко во всем виноват, что много ошибался, то менталитет не тот – плохо настроились на игру, то арбитр делал большие паузы, то не сыграли Пономаренко, Малыш и Царенко (в этом случае Луческу признал непосредственно свою ошибку).

Однако в данном случае винить в кубковом провале главного тренера «Динамо» – это все равно, что упрекать Януковича в наличии судимостей: результат будет примерно одинаковый.

Важно понять другое: Луческу никогда не исправится – в его-то годы, в его-то статусе. Это совсем не тот тренер, который в случае поражений проигрывает лично, а в случае побед отдает пальмовую ветвь своим подопечным. В нашем случае почти все наоборот.

Но не в этом суть. Мы ведь не вчерашние, правда?

ФК Динамо. Мирча Луческу

Суть в том, что существующее положение вещей практически никаким образом не может повлиять на позиции главного тренера «бело-синих». Они, эти позиции, почти неуязвимы.

Неуязвимость эта сформировалась не сегодня. Несмотря на резкий общественный (болельщицкий) «перформанс» по поводу назначения на должность тренера «Динамо» бывшего многолетнего наставника «Шахтера», этот бывший сумел за два первых сезона заработать столичному клубу и потерянную было репутацию, и десятки миллионов евро от попадания в группу Лиги чемпионов.

Луческу для Суркисов стал почти как прижизненный памятник. Тем более сейчас, в сложнейших политических и экономических условиях. Окромя огромнейшего опыта, да и таланта, который, правда, с годами все тускнеет и тускнеет, у Луческу есть гениальная способность не только находить общий язык с собственниками футбольных клубов, но и в определенной степени заставлять их плясать под свою дудку.

Мирча всегда умел не перегибать палку. Поэтому и держится так долго на плаву.

Он нашел нужные слова после вдрызг проигранного минувшего сезона, когда его команда безнадежно проигралась в еврокубках, а в чемпионате повторила абсолютно худший свой финиш.

Война, потеря лидеров, ставка на молодежь – вот этими неубиенными аргументами румынский тренер прошиб динамовское руководство. И динамовское руководство, не шибко приученное к резким движениям, тем более в такое время, когда не совсем и до футбола, не стало рубить под корень.

Луческу получил добро и на новый (то есть нынешний) сезон. Сезон, который в любом случае должен стать последним в динамовской биографии румынского тренера-долгожителя.

Скорее всего, Луческу пообещал Суркисам по итогам нынешнего сезона поймать главную рыбу – победить в чемпионате страны, а все остальные турниры – как получится.

Если Мирча остался неуязвимым после того, как его команда не попала в групповую стадию Лиги конференций, стало быть, вышеизложенное предположение имеет право на жизнь.

И если Луческу остался на своем рабочем месте и после того, как его команда в первом же раунде покинула розыгрыш национального Кубка, вышеизложенное предположение приобретает очертания джентльменского соглашения.

***

Я не сомневаюсь, что «Динамо» хотело пройти «Оболонь». Но, наверное, не любой ценой. И Луческу в чем-то действительно прав, заявляя, что его футболисты как следует не настроились на соперника. И это правда, хотя обязательно нужно отдать должное крепкой, «зубастой» и неуступчивой «Оболони».

Другой вопрос, что кто, как не главный тренер, должен этот самый менталитет и формировать, должен настраивать должным образом на каждую игру, на любого оппонента.

Луческу не настроил, некрасиво свалив вину на молодого Бражко. Хотя, если следовать логике динамовского тренера, можно было бы «катить бочку» и на немолодого Ярмоленко, ведь Андрей против «пивоваров» тоже сыграл далеко не лучшим образом.

ФК Динамо

Но хитрый румын прекрасно понимает, что тыкать пальцем в динамовскую легенду – себе же во вред. Поэтому и находит более удобные мишени для своей критики.

Вот это его умение не перегибать палку, входить в доверие и продолжает играть с динамовским тренером отнюдь не злую шутку. Он прекрасно понимает, что именно сейчас его не уволят. Потому что не уволили после четвертого места. После «Бешикташа». Да и неустойку платить никто сейчас не хочет.

Так уж получилось, что Мирча Луческу и Игорь Суркис сейчас, сами того может и не желая, находятся в одной тесной лодке. И ситуация для обоих настолько проста и парадоксальна одновременно, что в случае, если кто-то из этих двух вдруг окажется за бортом, он обязательно потащит за собой и товарища по тандему.

Это и есть «джентльменское соглашение».

Так что сколько бы еще динамовская команда не вызывала фанатское негодование, до конца нынешнего сезона почти наверняка во главе ее будет Мирча Луческу.

Это динамовская «стабильность», господа.

Поэтому не расстраивайтесь особо после каждой неудачи. Запасайтесь терпением, ведь будет неинтересно.