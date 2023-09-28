16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году

16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 1330) вышла в 1/4 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис).

Во 2-м раунде соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Германии Анею Вилдгрубер (WTA 805).

ITF W15 Монастир. Хард. 1/8 финала

Анея Вилдгрубер (Германия) – Елизавета Котляр (Украина) – 3:6, 6:2, 3:6

Это была первая встреча девушек.

В четвертьфинале турнира в Монастире Елизавета сыграет против 3-й сеяной Джины Фейстель.

Для Котляр это будет 3-й четвертьфинал на профессиональном уровне за карьеру и 1-й в 2023 году. В полуфиналах соревнований ITF украинка играла только один раз. В августе 2020 года Елизавета дошла до стадии 1/2 финала на грунтовом 15-тысячнике в Быдгоще.