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  4. 16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году
ITF
28 сентября 2023, 18:34 |
238
1

16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году

Елизавета Котляр обыграла Анею Вилдгрубер на 15-тысячнике в Монастире

28 сентября 2023, 18:34 |
238
1
16-летняя украинская теннисистка вышла в первый четвертьфинал в 2023 году
ФТУ. Елизавета Котляр

16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 1330) вышла в 1/4 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис).

Во 2-м раунде соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Германии Анею Вилдгрубер (WTA 805).

ITF W15 Монастир. Хард. 1/8 финала

Анея Вилдгрубер (Германия) – Елизавета Котляр (Украина) – 3:6, 6:2, 3:6

Это была первая встреча девушек.

В четвертьфинале турнира в Монастире Елизавета сыграет против 3-й сеяной Джины Фейстель.

Для Котляр это будет 3-й четвертьфинал на профессиональном уровне за карьеру и 1-й в 2023 году. В полуфиналах соревнований ITF украинка играла только один раз. В августе 2020 года Елизавета дошла до стадии 1/2 финала на грунтовом 15-тысячнике в Быдгоще.

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ITF Монастир Елизавета Котляр
Источник Sport.ua
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Stanislav Matusevych
За великим рахунком, єдина українська надія у плюс-мінус цьому віці.
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