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ITF
20 августа 2022, 14:05 | Обновлено 20 августа 2022, 14:06
115
0

Котляр разгромно проиграла в полуфинале грунтового турнира в Польше

Украинская теннисистка не смогла выйти в финал в Быдгоще

20 августа 2022, 14:05 | Обновлено 20 августа 2022, 14:06
115
0
Котляр разгромно проиграла в полуфинале грунтового турнира в Польше
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр, которая впервые играет турнир на уровне взрослого тенниса за пределами Украины, уступила Валерии Оляновской (WTA 870) в двух сетах на грунтовом фьючерсе в Быдгоще (Польша). 

ITF W15 Быдгощ (Польша). Грунт. 1/2 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Валерия Оляновская (россия) – 1:6, 0:6

Отметим, что 15-летняя Елизавета успешно прошла квалификацию к этому турниру и выиграла у двух представительниц Польши и одну чешку.

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Елизавета Котляр ITF Быдгощ
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Источник Sport.ua
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