Котляр разгромно проиграла в полуфинале грунтового турнира в Польше

Украинская теннисистка Елизавета Котляр, которая впервые играет турнир на уровне взрослого тенниса за пределами Украины, уступила Валерии Оляновской (WTA 870) в двух сетах на грунтовом фьючерсе в Быдгоще (Польша).

ITF W15 Быдгощ (Польша). Грунт. 1/2 финала

Елизавета Котляр (Украина) – Валерия Оляновская (россия) – 1:6, 0:6

Отметим, что 15-летняя Елизавета успешно прошла квалификацию к этому турниру и выиграла у двух представительниц Польши и одну чешку.