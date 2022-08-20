ITF20 августа 2022, 14:05 | Обновлено 20 августа 2022, 14:06
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Котляр разгромно проиграла в полуфинале грунтового турнира в Польше
Украинская теннисистка не смогла выйти в финал в Быдгоще
20 августа 2022, 14:05 | Обновлено 20 августа 2022, 14:06
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Украинская теннисистка Елизавета Котляр, которая впервые играет турнир на уровне взрослого тенниса за пределами Украины, уступила Валерии Оляновской (WTA 870) в двух сетах на грунтовом фьючерсе в Быдгоще (Польша).
ITF W15 Быдгощ (Польша). Грунт. 1/2 финала
Елизавета Котляр (Украина) – Валерия Оляновская (россия) – 1:6, 0:6
Отметим, что 15-летняя Елизавета успешно прошла квалификацию к этому турниру и выиграла у двух представительниц Польши и одну чешку.
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