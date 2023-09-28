Первый номер Украины среди юниоров сенсационно выиграл 2-й матч во Франции

18-летний украинский теннисист Владимир Якубенко вышел в 1/4 финала турнира серии ITF M15 в Форбахе (Франция).

Во 2-м раунде соревнований украинец в двух сетах обыграл Даниэля Де Йонге (Нидерланды, ATP 1198).

ITF M15 Форбах. Хард в помещении. 1/8 финала

Владимир Якубенко (Украина) – Даниэль Де Йонге (Нидерланды) – 7:5, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

В первом раунде турнира Владимир выбил первого сеяного Макса Ханса Ренберга. В двух поединках на соревнованиях во Франции Якубенко считался явным аутсайдером.

В четвертьфинале фьючерса украинец сыграет против победителя матча Борис Фассбендер – Том Генч.

Отметим, что Якубенко является первой ракеткой Украины среди юниоров.