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ITF
28 сентября 2023, 18:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:54
196
1

Первый номер Украины среди юниоров сенсационно выиграл 2-й матч во Франции

Владимир Якубенко обыграл Даниэля Де Йонге в 1/8 финала 15-тысячника в Форбахе

28 сентября 2023, 18:50 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:54
196
1
Первый номер Украины среди юниоров сенсационно выиграл 2-й матч во Франции
Instagram. Владимир Якубенко

18-летний украинский теннисист Владимир Якубенко вышел в 1/4 финала турнира серии ITF M15 в Форбахе (Франция).

Во 2-м раунде соревнований украинец в двух сетах обыграл Даниэля Де Йонге (Нидерланды, ATP 1198).

ITF M15 Форбах. Хард в помещении. 1/8 финала

Владимир Якубенко (Украина) – Даниэль Де Йонге (Нидерланды) – 7:5, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

В первом раунде турнира Владимир выбил первого сеяного Макса Ханса Ренберга. В двух поединках на соревнованиях во Франции Якубенко считался явным аутсайдером.

В четвертьфинале фьючерса украинец сыграет против победителя матча Борис Фассбендер – Том Генч.

Отметим, что Якубенко является первой ракеткой Украины среди юниоров.

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Владимир Якубенко
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
примна несподіванка)
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