Первая ракетка Украины среди юниоров одержал первую профессиональную победу

Первая ракетка Украины среди юниоров Владимир Якубенко одержал первую в карьере победу в основной сетке профессионального турнира.

В первом круге турнира ITF М15 во французском Форбахе Якубенко в трех сетах обыграл первого номера посева, немецкого теннисиста Макса Ханса Ренберга. Украинец играл лишь второй в карьере матч в основной сетке профессионального турнира.

Во втором круге 18-летний Владимир Якубенко сыграет против победителя матча между французским теннисистом Антуаном Венсаном и нидерландцем Даниэлем де Йонге.

ITF М15, Форбах, Франция, ковер, 1 круг

Владимир Якубенко (Украина) – Макс Ханс Ренберг (Германия, 1) – 6:3, 3:6, 6:1.