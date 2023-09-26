Первая ракетка Украины среди юниоров одержал первую профессиональную победу
Владимир Якубенко победил в первом круге турнира во Франции
Первая ракетка Украины среди юниоров Владимир Якубенко одержал первую в карьере победу в основной сетке профессионального турнира.
В первом круге турнира ITF М15 во французском Форбахе Якубенко в трех сетах обыграл первого номера посева, немецкого теннисиста Макса Ханса Ренберга. Украинец играл лишь второй в карьере матч в основной сетке профессионального турнира.
Во втором круге 18-летний Владимир Якубенко сыграет против победителя матча между французским теннисистом Антуаном Венсаном и нидерландцем Даниэлем де Йонге.
ITF М15, Форбах, Франция, ковер, 1 круг
Владимир Якубенко (Украина) – Макс Ханс Ренберг (Германия, 1) – 6:3, 3:6, 6:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маррей и Винус в парном финале Чжухая обыграли американских теннисистов, Зверев победил в Ченду
Лионелю пришлось оставить в Барселоне домашнего любимца, который находится в тяжелом состоянии