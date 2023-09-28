При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
Уже известны 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Украины
Вскоре состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины. Дата жеребьевки будет обнародована позже.
Стало известно, что во время жеребьевки команды будут разделены на сеяные и несеянные.
Уже известно 7 из 8 участников четвертьфиналов. ФСК Мариуполь и Заря сыграют между собой 12 октября.
Во время жеребьевки 1/4 финала команды будут поделены на 2 корзины: сеяные и несеяные. В сеяные войдите 4 лучших команды УПЛ в прошлом сезоне. Свои матчи они проведут на выезде.
Заря в случае выхода в четвертьфинал точно будет сеяной, а перволиговый Мариуполь – несеянным.
После вылета Днепра-1 и Динамо, которые точно были бы сеяными, в рейтинге поднялись Ворскла и Александрия. Судьба Черноморца зависит от того, как сыграют луганская команда.
Четвертьфиналисты Кубка Украины
Сеяные:
- Шахтер
- Ворскла
- Александрия
- Заря или Черноморец
Несеяные:
- Полесье
- Оболонь
- Виктория
- ФСК Мариуполь или Черноморец
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