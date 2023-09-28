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Кубок Украины
28 сентября 2023, 22:55 | Обновлено 29 сентября 2023, 00:18
1011
0

При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды

Уже известны 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Украины

28 сентября 2023, 22:55 | Обновлено 29 сентября 2023, 00:18
1011
0
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Вскоре состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины. Дата жеребьевки будет обнародована позже.

Стало известно, что во время жеребьевки команды будут разделены на сеяные и несеянные.

Уже известно 7 из 8 участников четвертьфиналов. ФСК Мариуполь и Заря сыграют между собой 12 октября.

Во время жеребьевки 1/4 финала команды будут поделены на 2 корзины: сеяные и несеяные. В сеяные войдите 4 лучших команды УПЛ в прошлом сезоне. Свои матчи они проведут на выезде.

Заря в случае выхода в четвертьфинал точно будет сеяной, а перволиговый Мариуполь – несеянным.

После вылета Днепра-1 и Динамо, которые точно были бы сеяными, в рейтинге поднялись Ворскла и Александрия. Судьба Черноморца зависит от того, как сыграют луганская команда.

Четвертьфиналисты Кубка Украины

Сеяные:

  • Шахтер
  • Ворскла
  • Александрия
  • Заря или Черноморец

Несеяные:

  • Полесье
  • Оболонь
  • Виктория
  • ФСК Мариуполь или Черноморец
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Источник УПЛ-ТВ
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