При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды

Вскоре состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины. Дата жеребьевки будет обнародована позже.

Стало известно, что во время жеребьевки команды будут разделены на сеяные и несеянные.

Уже известно 7 из 8 участников четвертьфиналов. ФСК Мариуполь и Заря сыграют между собой 12 октября.

Во время жеребьевки 1/4 финала команды будут поделены на 2 корзины: сеяные и несеяные. В сеяные войдите 4 лучших команды УПЛ в прошлом сезоне. Свои матчи они проведут на выезде.

Заря в случае выхода в четвертьфинал точно будет сеяной, а перволиговый Мариуполь – несеянным.

После вылета Днепра-1 и Динамо, которые точно были бы сеяными, в рейтинге поднялись Ворскла и Александрия. Судьба Черноморца зависит от того, как сыграют луганская команда.

Четвертьфиналисты Кубка Украины

Сеяные:

Шахтер

Ворскла

Александрия

Заря или Черноморец

Несеяные: