Англия28 сентября 2023, 20:32 |
992
0
Ни одного футболиста. Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории
Легендарный защитник ценит представителей других видов спорта
28 сентября 2023, 20:32 |
992
0
Легендарный английский футболист Рио Фердинанд в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану ответил на вопрос о том, кого считает четырьмя величайшими спортсменами в истории. В списке экс-защитника не оказалось ни одного футболиста:
«Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер», – таков был ответ Фердинанда.
Это уже не первый случай, когда Рио Фердинанд проявляет интерес к другим видам спорта. Ранее он комментировал итоги боксерского боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2023, 11:48 10
Украинец получил мощные овации после замены
Футбол | 28 сентября 2023, 20:59 0
Итальянский специалист будет работать с «Марселем»
Футбол | 27.09.2023, 23:59
Футбол | 28.09.2023, 04:35
Футбол | 28.09.2023, 17:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.09.2023, 09:58
27.09.2023, 14:20
27.09.2023, 19:02 215
27.09.2023, 17:51 7
27.09.2023, 11:17 5
26.09.2023, 21:55 60
27.09.2023, 07:24 9
27.09.2023, 21:59 30