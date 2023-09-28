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  4. Ни одного футболиста. Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории
Англия
28 сентября 2023, 20:32 |
992
0

Ни одного футболиста. Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории

Легендарный защитник ценит представителей других видов спорта

28 сентября 2023, 20:32 |
992
0
Ни одного футболиста. Фердинанд назвал 4 величайших спортсменов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный английский футболист Рио Фердинанд в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану ответил на вопрос о том, кого считает четырьмя величайшими спортсменами в истории. В списке экс-защитника не оказалось ни одного футболиста:

«Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер», – таков был ответ Фердинанда.

Это уже не первый случай, когда Рио Фердинанд проявляет интерес к другим видам спорта. Ранее он комментировал итоги боксерского боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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Рио Фердинанд Мухаммед Али Майк Тайсон Майкл Джордан Роджер Федерер
Источник Manchester Evening News
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