Ничья Зари в ЛК, интерес Юве к Судакову, штраф для УАФ за расизм

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 сентября.

1А. Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине

Команды обменялись голами во втором тайме

1В. Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб

Хорватская команда разгромила Астану из Казахстана со счетом 5:1

1С. 1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?

21 сентября состоялись матчи 1-го тура третьего по престижности евротурнира

2. Судаков находится в поле зрения Ювентуса

«Старая синьора» следит за украинцем

3. УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков

Также предусмотрены санкции для украинских фанатов

4. Украинки проиграли команде Нидерландов на старте Евролиги, хотя вели 2:0

Сине-желтым нужна победа над Португалией с перевесом в два мяча или больше

5. Киченок и Фридзам обыграли лидеров посева турнира WTA в Китае

Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам вышли в полуфинал китайского турнира

6. Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов

Однако игроки выбрали киевское «Динамо»

7. В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги

В топе – прыжки в высоту

8. Коляденко завоевала бронзу ЧМ по борьбе и получила лицензию на ОИ

Чемпионат мира 2023 по борьбе продолжается в сербском Белграде

9. Рейтинг ФИФА. Сборная Украины осталась на 24-м месте

После матчей против Англии и Италии команда Реброва не потеряла позиций

10. Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский

Блогер Sport.ua Игорь Яслик рассказывает, что нужно знать о «Генте»