Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов

Как стало известно Sport.ua, два игрока молодежной команды «Динамо» – защитник Тарас Михавко и форвард Владислав Герич были близки к продолжению карьеры в Англии.

В услугах Михавко был заинтересован «Сандерленд», который уже даже купил билет для игрока и был готов подписать его для молодежной команды без просмотра.

Напомним, что в составе «черных котов» уже выступают два украинца - форварды Назарий Русин и Тимур Тутеров.

Что касается Владислава Герича, то его в составе своей молодежной команды хотел видеть еще один представитель Чемпионшипа - «Престон».

Летом борьбу за 18-летних бывших игроков ФК «Львов» выиграло киевское «Динамо». Сейчас они стабильно играют за юношескую команду киевлян.

В последнем матче против «Ворсклы» Михавко попал в заявку первой команды.