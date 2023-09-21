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Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 12:49 | Обновлено 21 сентября 2023, 13:05
1825
6

Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов

Однако игроки выбрали киевское «Динамо»

21 сентября 2023, 12:49 | Обновлено 21 сентября 2023, 13:05
1825
6
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Dynamomania.Тарас Михавко

Как стало известно Sport.ua, два игрока молодежной команды «Динамо» – защитник Тарас Михавко и форвард Владислав Герич были близки к продолжению карьеры в Англии.

В услугах Михавко был заинтересован «Сандерленд», который уже даже купил билет для игрока и был готов подписать его для молодежной команды без просмотра.

Напомним, что в составе «черных котов» уже выступают два украинца - форварды Назарий Русин и Тимур Тутеров.

Что касается Владислава Герича, то его в составе своей молодежной команды хотел видеть еще один представитель Чемпионшипа - «Престон».

Летом борьбу за 18-летних бывших игроков ФК «Львов» выиграло киевское «Динамо». Сейчас они стабильно играют за юношескую команду киевлян.

В последнем матче против «Ворсклы» Михавко попал в заявку первой команды.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Nick.Grabowski
Загалом трансфери українських (і не лише) футболістів відбуваються не через футбольну складову (нормальний та природній процес), а через причини непов'язані з футболом.
Причини більшості трансферів українських футболістів:
- власники клубів разом умовно "бухали"
- власники клубів разом мають якісь "справи"
- власники клубів мають родинні, релігійні та кровні зв'язки
- клуб, що купляє українця. має серйозні борги, тобто фінансово залежний, і його змушують купити неліквід.
- агенти мають зв'язки з власниками клубів або фінансово залежні від когось-чогось.
Як правило, головний тренер клубу абсолютно незацікавлений в ... та не знає про українського легіонера. Йому просто кажуть, ось вам ще один гравець в команду.
Чисто футбольна складова в більшості випадків відсутня.
Навіщо Бенфіці був потрібен Трубін .... якщо був топовий Влаходімос. Бо в Бенфіці величезні фінансові борги. 
Навіщо Дженоа пенсіонер Маліновський, бо власник Дженоа та агент Маліновського мають зв'язки. Головного тренера команди Дженоа там ніхто не питає чи треба цей пенсіонер чи ні.
Сандерленд купує раптом українців, бо там є зв'язки між власниками ДК, Зорі та власниками Сандерленда. 
Ви думаєте Довбик був потрібен головному тренеру Жирони - навряд. Його поставили перед фактом, що от маємо такого гравця.
Ви думаєте Рубен Бараха слідкував за грою Яремчука? Це китайські власники Валенсії та агент Яремчука замутили щось. А тренера поставили перед фактом. 
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Умник
Думаю на кубок дадут Михавко шанс
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Gargantua
Михавко за молодежку весьма хорош
Герыч ярко дебютировал, но потом несколько сдулся
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0
Xvalenok03
Сами выбрали или им сделали предложение?
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