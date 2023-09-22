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Лига конференций
22 сентября 2023, 00:21 | Обновлено 22 сентября 2023, 01:45
474
0

1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?

21 сентября состоялись матчи 1-го тура третьего по престижности евротурнира

22 сентября 2023, 00:21 | Обновлено 22 сентября 2023, 01:45
474
0
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций 2023/24.

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Вничью сыграли луганская «Заря» и бельгийский «Гент» (1:1). Эти команды набрали по одному очку и делят в группе 2-е место.

Лидером группы стал «Маккаби» Тель-Авив (3 очка), который переиграл исландский «Брейдаблик» (3:2).

Следующий матч Заря проведет 5 октября на выезде, в Исландии, против «Брейдаблика».

Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел на замену на 82-й минуте и сделал два ассиста за «Динамо» Загреб. Хорватская команда разгромила «Астану» из Казахстана (5:1) в поединке 1-го тура Лиги конференций.

🏆 Лига конференций

1-й тур. 21 сентября

19:45. Первый блок матчей

  • Айнтрахт (Германия) – Абердин (Шотландия) – 2:1
  • Генк (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 2:2
  • ХИК (Финляндия) – ПАОК (Греция) – 2:3
  • Зриньски (Босния) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 4:3
  • Легия (Польша) – Астон Вилла (Англия) – 3:2
  • Лудогорец (Болгария) – Спартак Трнава (Словакия) – 4:0
  • Фенербахче (Турция) – Нордшелланд (Дания) – 3:1
  • Ференцварош (Венгрия) – Чукарички (Сербия) – 3:1

22:00. Второй блок матчей

  • Брюгге (Бельгия) – Бешикташ (Турция) – 1:1
  • Виктория Пльзень (Чехия) – Балкани (Косово) – 1:0
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 5:1
  • Заря (Украина) – Гент (Бельгия) – 1:1
  • Лугано (Швейцария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:0
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Брейдаблик (Исландия) – 3:2
  • Слован Братислава (Словакия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 2:1

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Источник Sport.ua
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