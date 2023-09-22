1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
21 сентября состоялись матчи 1-го тура третьего по престижности евротурнира
21 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций 2023/24.
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Вничью сыграли луганская «Заря» и бельгийский «Гент» (1:1). Эти команды набрали по одному очку и делят в группе 2-е место.
Лидером группы стал «Маккаби» Тель-Авив (3 очка), который переиграл исландский «Брейдаблик» (3:2).
Следующий матч Заря проведет 5 октября на выезде, в Исландии, против «Брейдаблика».
Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел на замену на 82-й минуте и сделал два ассиста за «Динамо» Загреб. Хорватская команда разгромила «Астану» из Казахстана (5:1) в поединке 1-го тура Лиги конференций.
🏆 Лига конференций
1-й тур. 21 сентября
19:45. Первый блок матчей
- Айнтрахт (Германия) – Абердин (Шотландия) – 2:1
- Генк (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 2:2
- ХИК (Финляндия) – ПАОК (Греция) – 2:3
- Зриньски (Босния) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 4:3
- Легия (Польша) – Астон Вилла (Англия) – 3:2
- Лудогорец (Болгария) – Спартак Трнава (Словакия) – 4:0
- Фенербахче (Турция) – Нордшелланд (Дания) – 3:1
- Ференцварош (Венгрия) – Чукарички (Сербия) – 3:1
22:00. Второй блок матчей
- Брюгге (Бельгия) – Бешикташ (Турция) – 1:1
- Виктория Пльзень (Чехия) – Балкани (Косово) – 1:0
- Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 5:1
- Заря (Украина) – Гент (Бельгия) – 1:1
- Лугано (Швейцария) – Буде-Глимт (Норвегия) – 0:0
- Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Брейдаблик (Исландия) – 3:2
- Слован Братислава (Словакия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 2:1
Турнирные таблицы
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