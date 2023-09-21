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  4. Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
Бельгия
21 сентября 2023, 11:46 |
566
0

Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский

Блогер Sport.ua Игорь Яслик рассказывает, что нужно знать о «Генте»

21 сентября 2023, 11:46 |
566
0
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
Getty Images/Global Images Ukraine

Гент тренирует лучший наставник в клубной истории

Шутки шутками, а «Гент» и «Генк» перепутать действительно легко, если воспринимать название исключительно на слух. Да и исторический украинский след есть у обоих клубов, о чем ниже.

Нынешний соперник «Зари» даже своему почти тезке в успешности значительно уступает, что уж говорить о знаменитых «Андерлехте», «Брюгге» или «Стандарде». У «Генка» четыре титула чемпиона Бельгии, тогда как у «Гента» – лишь один. Но добыт он был под руководством нынешнего главного тренера «буйволов» (клуб взял кличку и герб в честь легендарного циркача Буффало Билла, который провел представление в Генте в начале ХХ века) Хейна Ванхазебрука, который вернулся в «Гент» в декабре 2020 года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хейн Ванхазебрук

С 2014-го по 2017 годы Ванхазебрук успел выиграть не только единственное в клубной истории чемпионство (восемь лет назад), но также: добавил к нему Суперкубок Бельгии, в 2016 году вывел в плей-офф Лиги чемпионов (первым среди бельгийских клубов, в прошлом сезоне успех повторили злейшие враги из «Брюгге»), в 2017-м – в 1/8 финала Лиги Европы (выбили «Тоттенхэм» и повторили клубный рекорд в этом турнире).

Вторая каденция Ванхазебрука также получается успешной. Без чемпионств, но в 2022 году взяли четвертый в клубной истории Кубок страны. Есть достижения и в еврокубках, а именно в Лиге конференций: 1/8 финала в 2022 году и четвертьфинал в прошлом сезоне, причем вылетел «Гент» от будущего победителя турнира «Вест Хэма».

Хейн Ванхазебрук предпочитает атакующий футбол в ущерб защите, использует схему 3-4-1-2 (изредка отходит от нее к 4-3-3 или же 4-4-2, причем как правило вводит такими решениями в ступор свою же команду) и отлично наладил стандарты.

Украинцы составляли мощную диаспору в Генте

Если брать приличные европейские чемпионаты, то трудно найти более украинизированный клуб, чем «Гент» был когда-то.

В 2017 году «буйволы» поверили в 21-летнего форварда Романа Яремчука, который не пользовался редкими шансами проявить себя в «Динамо», но в «Александрии» продемонстрировал умение много забивать при наличии доверия и обретении уверенности в себе. Заплаченные за него два миллиона евро украинец отработал сполна. Он забил 61 гол и сделал 18 ассистов в 152 матчах и летом 2021 года был продан в «Бенфику» за 17 миллионов евро. Больше денег «Гент» выручил только за другого форварда Джонатана Дэвида – за канадца «Лилль» отвалил 27 миллионов.

Другое дело, что уходил Роман Яремчук со скандалом, обижаясь на клуб за то, что не отпустил его еще за год до трансфера в «Бенфику». А летом 2022 года украинский форвард окончательно сжег все мосты, когда перешел в «Брюгге» – соперника «Гента» по «Битве за Фландрию». Яремчук еще и активно участвовал в празднованиях после победы над «буйволами». Часть фанатов «Гента» вывесила баннеры, на которых украинского форварда обзывали «продажным», «иудой» и «крысой».

ФК Гент. Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук

А вот Роман Безус летом 2022 года расстался с «буйволами» и их фанатами по-хорошему, еще и в статусе победителя Кубка Бельгии. Уроженец Полтавщины за «Гент» забил 18 голов и сделал 18 ассистов в 118 матчах. При этом Безус отличался нестабильностью и тем, что был человеком настроения – в УПЛ хорошо знают, о чем речь. Ирония судьбы – буквально через несколько недель после ухода в «Омонию» Роман помог кипрскую клубу выбить «Гент» в квалификации Лиги Европы (4:0 по сумме двух матчей), хоть и не отметился результативными действиями, да и выходил только на замену.

У Игоря Пластуна отношения с «Гентом» сложились без лишнего драматизма. За три сезона (с 2018-го по 2021 год) провел 87 матчей, в которых забил четыре гола, сделал три ассиста и получил две красные карточки. При этом именно Пластун входит в топ-20 самых дорогих покупок «индейцев» в истории – за него заплатили «Лудогорцу» 3 миллиона евро, то есть больше, чем за Яремчука (см. выше) и Безуса (1,2 млн евро).

Три украинца вместе находились в «Генте» два с половиной года – с января 2019-го (переход Безуса) по лето 2021-го (уход Пластуна и Яремчука).

У украинских клубов хорошая статистика против Гента, но ее набили топы УПЛ

«Гент» предпочел бы забыть большинство противостояний с украинскими клубами. В восьми матчах у «буйволов» одна победа, одна ничья и шесть поражений (три крупных), а также суммарно 23 пропущенных гола.

Другое дело, что «Гент» били наши лучшие силы. Как «Шахтер» в сезоне-2016/2017 на групповом этапе Лиги Европы (5:0, 5:3), причем тогда с откровенно авантюрной тактикой против оранжево-черных просчитался как раз Хейн Ванхазебрук. Ирония судьбы, но тогда «Гент» в турнире продвинулся дальше «Шахтера», а вылетел в 1/8 финала от «Генка», пропустив в том числе от Руслана Малиновского.

ФК Динамо. В 2010-м году в квалификации Лиги чемпионов Генту забивал Андрей Шевченко

Как «Динамо» в двух квалификациях Лиги чемпионов – что летом 2010 года (3:0, 3:1), что уже осенью 2020-го (2:1, 3:0). На противостоянии трехлетней давности стоит остановиться, так как украинцам «Гента» в отличие от украинцев «Динамо» (даже Владислав Супряга забивал) те матчи откровенно не удались. В Бельгии при счете 1:1 Роман Безус получил красную карточку, а Роман Яремчук еще в первом тайме травмировался и пропустил ответную встречу. Игорь Пластун же не смог навести порядок в обороне, которая трещала по швам. Тот «Гент» был настолько плох, что и в группе Лиги Европы проиграл все шесть матчей, а потом дождался возвращения Хейна Ванхазебрука.

А вот с «Александрией» «Гент» худо-бедно справился на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2019/2020 – 1:1 во Львове, 2:1 дома. Бельгийцы тогда выиграли группу, в которой также играли «Вольфсбург» и «Сент-Этьен». А украинцы «Александрию» не обижали.

Если объективно, то уровень нынешней «Зари» намного ближе к той «Александрии», чем к «Шахтеру» или «Динамо» времен противостояний с «Гентом».

В атаке Гента играет рекордсмен еврокубков

«Гент», повторимся, предпочитает атакующий футбол, что подтверждает в нынешнем сезоне. «Буйволы» лидируют в чемпионате Бельгии, набрав в шести матчах 14 очков и забив 12 голов. В квалификации Лиги конференций их результативность так просто зашкаливала – 20 голов в шести матчах, 12 из них были забиты в трех домашних поединках.

Неудивительно, что в тройке самых дорогих игроков команды по версии Transfermarkt только форварды. Тем более что летом за 12 миллионов продали «Реймсу» центрального защитника Джозефа Окуму. Неудивительно, что два самых дорогих исходящих трансфера в клубной истории – это форварды, упомянутый Джонатан Дэвид и наш Яремчук.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гифт Орбан

Рекорд канадца может побить Гифт Орбан. Этот 21-летний быстрый форвард с поставленным ударом – подарок для «Гента», который выхватил его у норвежского «Стабека» в январе за 3,3 млн евро, и не подарок для соперников. Нигериец уже сейчас оценивается в 20 миллионов. Он забил за «Гент» 26 голов в 32 матчах – средняя результативность африканца выше, чем у его партнера по атаке и лучшего бомбардира чемпионата Бельгии минувшего сезона Уго Куйперса (44 гола в 68 матчах за «буйволов»). А главное, что Гифт Орбан уже вошел в историю еврокубков. В матче 1/8 финала Лиги конференций в Стамбуле против «Башакшехира» нигериец сделал хет-трик за 205 секунд – это рекорд для турниров под эгидой УЕФА.

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Источник Sport.ua
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