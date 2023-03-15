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Лига конференций
Истанбул Башакшехир
15.03.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 4
Гент Проходит дальше
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Лига конференций
15 марта 2023, 20:28 | Обновлено 15 марта 2023, 21:03
2369
2

Форвард Гента оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков

Гифт Орбан забил три гола за три минуты

15 марта 2023, 20:28 | Обновлено 15 марта 2023, 21:03
2369
2
Форвард Гента оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 марта «Гент» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций на выезде играет с «Истанбул Башакшехиром». После первого тайма бельгийский клуб ведет со счетом 4:0.

Хет-триком отличился 20-летний нигерийский форвард «Гента» Гифт Орбан. Для этого ему понадобилось всего три минуты. Он забивал на 31-й, 32-й и 34-й минутах. Таким образом, Орбан стал автором самого быстрого хет-трика в истории еврокубков.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Аднан Янузай (Истанбул Башакшехир).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
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Гент Истанбул Башакшехир Лига конференций Гифт Орбан хет-трик статистика рекорд
Источник Sport.ua
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