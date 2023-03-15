Форвард Гента оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков

Сегодня, 15 марта «Гент» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций на выезде играет с «Истанбул Башакшехиром». После первого тайма бельгийский клуб ведет со счетом 4:0.

Хет-триком отличился 20-летний нигерийский форвард «Гента» Гифт Орбан. Для этого ему понадобилось всего три минуты. Он забивал на 31-й, 32-й и 34-й минутах. Таким образом, Орбан стал автором самого быстрого хет-трика в истории еврокубков.