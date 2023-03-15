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  4. Истанбул Б. – Гент – 1:4. Самый скоростной хет-трик. Видео голов и обзор
Лига конференций
Истанбул Башакшехир
15.03.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 4
Гент Проходит дальше
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Лига конференций
15 марта 2023, 21:52 | Обновлено 15 марта 2023, 22:02
738
0

Истанбул Б. – Гент – 1:4. Самый скоростной хет-трик. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги конференций

15 марта 2023, 21:52 | Обновлено 15 марта 2023, 22:02
738
0
Истанбул Б. – Гент – 1:4. Самый скоростной хет-трик. Видео голов и обзор
ФК Гент

Бельгийский «Гент» вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

После ничьей 1:1 (в первой игре) «Гент» в ответном матче 1/8 финала на выезде обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 4:1.

20-летний нигерийский форвард «Гента» Гифт Орбан оформил хет-трик за 3 минуты (31, 32 и 34 мин). Он стал автором самого скоростного хет-трика в истории еврокубков.

Лига конференций. 1/8 финала

Истанбул Башакшехир (Турция) – Гент (Бельгия) – 1:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Янузай, 88 – Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Аднан Янузай (Истанбул Башакшехир).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
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Источник Sport.ua
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