Бельгийский «Гент» вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

После ничьей 1:1 (в первой игре) «Гент» в ответном матче 1/8 финала на выезде обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 4:1.

20-летний нигерийский форвард «Гента» Гифт Орбан оформил хет-трик за 3 минуты (31, 32 и 34 мин). Он стал автором самого скоростного хет-трика в истории еврокубков.

Лига конференций. 1/8 финала

Истанбул Башакшехир (Турция) – Гент (Бельгия) – 1:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Янузай, 88 – Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37