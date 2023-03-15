Самый скоростной хет-трик. Гент вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Гифт Орбан забил 3 гола за 3 минуты в ворота клуба «Истанбул Башакшехир»
Бельгийский «Гент» вышел в 1/4 финала Лиги конференций.
После ничьей 1:1 (в первой игре) «Гент» в ответном матче 1/8 финала на выезде обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 4:1.
20-летний нигерийский форвард «Гента» Гифт Орбан оформил хет-трик за 3 минуты (31, 32 и 34 мин). Он стал автором самого скоростного хет-трика в истории еврокубков.
Лига конференций. 1/8 финала
Истанбул Башакшехир (Турция) – Гент (Бельгия) – 1:4 (первый матч – 1:1)
Голы: Янузай, 88 – Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37
𝗥𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝗺𝗲 🎁— KAA Gent (@KAAGent) March 15, 2023
COBW 🔵⚪| #IBFKGNT #UECL pic.twitter.com/0mUdfUa7X4
FT 1-4 | 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 😍 #IBFKGNT #UECL pic.twitter.com/BWD4YnB2hD— KAA Gent (@KAAGent) March 15, 2023
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Бабогло принял приглашение от Федерации футбола Молдовы
17 марта Андрей точно не выйдет на поле в чемпионате ОАЭ