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Лига конференций
Истанбул Башакшехир
15.03.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 4
Гент Проходит дальше
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Лига конференций
15 марта 2023, 20:53 | Обновлено 15 марта 2023, 21:30
1463
2

Самый скоростной хет-трик. Гент вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Гифт Орбан забил 3 гола за 3 минуты в ворота клуба «Истанбул Башакшехир»

15 марта 2023, 20:53 | Обновлено 15 марта 2023, 21:30
1463
2
Самый скоростной хет-трик. Гент вышел в 1/4 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Гифт Орбан

Бельгийский «Гент» вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

После ничьей 1:1 (в первой игре) «Гент» в ответном матче 1/8 финала на выезде обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 4:1.

20-летний нигерийский форвард «Гента» Гифт Орбан оформил хет-трик за 3 минуты (31, 32 и 34 мин). Он стал автором самого скоростного хет-трика в истории еврокубков.

Лига конференций. 1/8 финала

Истанбул Башакшехир (Турция) – Гент (Бельгия) – 1:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Янузай, 88 – Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Аднан Янузай (Истанбул Башакшехир).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Гифт Орбан (Гент).
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рекорд Гент хет-трик Истанбул Башакшехир Лига конференций Гифт Орбан Аднан Янузай
Источник Sport.ua
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Remark
Турки знатные догеры. Нельзя исключать, что и специально пропустили быстро столько голов.
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DanUA
Поздравляю Гент с проходом в 1/4 финала Лиги конференций и Гифта Орбана с таким впечатляющим достижением! Хет-трик за 3 минуты - это действительно впечатляюще и заслуживает признания. Буду следить за дальнейшими выступлениями команды в турнире.
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