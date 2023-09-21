УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Ассоциацию футбола Украины несколькими штрафами и частичным закрытием трибун по результатам матчей отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).

УАФ оштрафована на 20 тысяч евро за расистское поведение украинских болельщиков. Также свой следующий матч в качестве принимающей стороны (против Северной Македонии в Праге) сборная Украины проведет с частично закрытыми секторами (не менее 5000 мест). На следующий выездной матч (против Мальты) УАФ запрещено продавать билеты своим болельщикам.

Также УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро за использование фанами пиротехники и на 8 тысяч евро – за блокирование общественных проходов.

Отметим, что сборная Украины сыграет против Северной Македонии 14 октября, а против Мальты 17 октября.