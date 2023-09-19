Известно, где сборная Украины проведет домашнюю игру с Северной Македонией

Два следующих поединка отбора Евро-2024 сборная Украины проведет в октябре. 14-го числа команда Сергея Реброва сыграет номинально домашний матч со сборной Северной Македонии (начало – в 16.00 по киевскому времени), а 17-го – выездной с Мальтой (21.45).

Встреча против Северной Македонии в Праге состоится на стадионе ФК «Спарта», который может вместить около 19 тыс. зрителей.

«С тренерским штабом национальной сборной согласовано решение о проведении матча с командой Северной Македонии в Праге, на стадионе ФК «Спарта», который может вместить около 19 тыс. зрителей. Нас давно приглашали сыграть в Чехии. Я хочу поблагодарить эту страну за помощь Украине во время войны с Россией. Теплые слова за плодотворное сотрудничество хочу сказать и в адрес Футбольной ассоциации Чешской Республики! Отдельная благодарность ФК «Славия» за акции в поддержку Украины во время его еврокубковых матчей.

Чехия приютила немало наших соотечественников, поэтому я уверен, что в Праге наша национальная команда получит не менее мощную поддержку, чем была во Вроцлаве на поединке с Англией.

Благодаря УАФ матч в Праге уже традиционно посетят семьи болельщиков, погибших, защищая Украину. Родные наших героев смогут побывать на тренировке сборной, а также пообщаться с игроками и тренерами национальной команды. Также на поединке будут присутствовать украинские военные, проходящие в Чехии реабилитацию после ранений», – рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

В предыдущем матче украинцы проиграли итальянцам в Милане.

Турнирная ситуация в группе отбора Евро-2024