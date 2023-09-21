Рейтинг ФИФА. Сборная Украины осталась на 24-м месте
После матчей против Англии и Италии команда Реброва не потеряла позиций
ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, Украина осталась на 24-м месте.
Сине-желтые имеют 1538,42 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.
После публикации предварительного реестра сборная Украины провела два матча отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).
Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают такие места: Англия – четвертое (0), Италия – девятое (-1), Северная Македония – 66-е (+2), Мальта – 171-е (0).
Полный рейтинг здесь.
Рейтинг ФИФА от 21.09.2023
1. Аргентина – 1851,41.
2. Франция – 1840,76.
3. Бразилия – 1837,61.
4. Англия – 1794,34.
5. Бельгия – 1792,64.
6. Хорватия – 1747,83.
7. Нидерланды – 1743,15.
8. Португалия – 1728,58.
9. Италия – 1727,37.
10. Испания – 1710,72.
…
24. УКРАЇНА – 1538,42.
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