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  4. Рейтинг ФИФА. Сборная Украины осталась на 24-м месте
Чемпионат Европы
21 сентября 2023, 11:34 |
403
0

Рейтинг ФИФА. Сборная Украины осталась на 24-м месте

После матчей против Англии и Италии команда Реброва не потеряла позиций

21 сентября 2023, 11:34 |
403
0
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины осталась на 24-м месте
УАФ

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, Украина осталась на 24-м месте.

Сине-желтые имеют 1538,42 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.

После публикации предварительного реестра сборная Украины провела два матча отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают такие места: Англия – четвертое (0), Италия – девятое (-1), Северная Македония – 66-е (+2), Мальта – 171-е (0).

Полный рейтинг здесь.

Рейтинг ФИФА от 21.09.2023

1. Аргентина – 1851,41.
2. Франция – 1840,76.
3. Бразилия – 1837,61.
4. Англия – 1794,34.
5. Бельгия – 1792,64.
6. Хорватия – 1747,83.
7. Нидерланды – 1743,15.
8. Португалия – 1728,58.
9. Италия – 1727,37.
10. Испания – 1710,72.

24. УКРАЇНА – 1538,42.

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Источник ФИФА
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