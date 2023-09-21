Рейтинг ФИФА. Сборная Украины осталась на 24-м месте

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, Украина осталась на 24-м месте.

Сине-желтые имеют 1538,42 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.

После публикации предварительного реестра сборная Украины провела два матча отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают такие места: Англия – четвертое (0), Италия – девятое (-1), Северная Македония – 66-е (+2), Мальта – 171-е (0).

Полный рейтинг здесь.

Рейтинг ФИФА от 21.09.2023

1. Аргентина – 1851,41.

2. Франция – 1840,76.

3. Бразилия – 1837,61.

4. Англия – 1794,34.

5. Бельгия – 1792,64.

6. Хорватия – 1747,83.

7. Нидерланды – 1743,15.

8. Португалия – 1728,58.

9. Италия – 1727,37.

10. Испания – 1710,72.

…

24. УКРАЇНА – 1538,42.