Украинки проиграли команде Нидерландов на старте Евролиги, хотя вели 2:0

21 сентября в итальянском Альгеро состоялся матч межу командами Украины и Нидерландов в Евролиге 2023 по пляжному футболу среди женских команд.

Украина во втором тайме вела в счете 2:0 благодаря голам Мирославы Выпасняк и Юлии Дехтяр. Но затем украинки пропустили три гола и в итоге проиграла матч (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соревнования, в которых примет участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября. Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира выступают в группе С вместе с командами Португалии и Нидерландов.

Три победителя из трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в полуфинал соревнований.

Украина сыграет 22 сентября с Португалией. Сине-желтым нужна победа с перевесом в два мяча или больше.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступает в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси.

Пляжный футбол. Евролига 2023

Женский турнир. Групповой раунд

Группа А: Италия, Чехия, Швеция

Группа В: Испания, Англия, Польша

Группа С: Португалия, Украина, Нидерланды

Матчи в группе С

20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды – 4:1

21.09. 17:45. Украина – Нидерланды – 2:3

Голы: Мирослава Выпасняк 15 (пен), Юлия Дехтяр, 24 – Нанси, 23, 32 (пен), Нидиа, 24

Украина: Анастасия Терех; Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.

22.09. 17:45. Португалия – Украина