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WTA
21 сентября 2023, 13:05 | Обновлено 21 сентября 2023, 13:31
331
0

Киченок и Фридзам обыграли лидеров посева турнира WTA в Китае

Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам вышли в полуфинал китайского турнира

21 сентября 2023, 13:05 | Обновлено 21 сентября 2023, 13:31
331
0
Киченок и Фридзам обыграли лидеров посева турнира WTA в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Третья ракетка Украины в парном разряде Надежда Киченок и немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам вышли в полуфинал турнира WTA 250 в китайском Гуанчжоу.

В четвертьфинальном матче Киченок и Фридзам одержали победу в двух сетах над первыми сеяными, американской теннисисткой Сабриной Сантамарией и Яной Сизиковой. Первый сет украинская и немецкая спортсменки взяли без особых проблем – повели 1:4, затем при счете 3:4 сделали еще один брейк и на своей подаче закрыли сет. Вторая партия прошла несколько сложнее. При счете 1:1 пары дважды обменялись брейками и на какое-то время инициатива перешла к Сантамарии и Сизиковой. Однако при счете 5:5 Киченок и Фридзам сделали решающий брейк и на своей подаче довели матч до победы.

В полуфинале Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам сыграют против местных теннисисток Гуо Ханью и Цзян Синью, которые в двух сетах обыграли четвертых сеяных Магду Линетт и Маюку Утидзиму.

WTA 250, Гуанчжоу, Китай, хард, пары, четвертьфинал

Надежда Киченок (Украина)/ Анна-Лена Фридзам (Германия) – Сабрина Сантамария (США) / Яна Сизикова (1) – 6:3, 7:5

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Киченок и Фридзам вышли в четвертьфинал турнира WTA в Китае
Надежда Киченок Анна-Лена Фридзам Сабрина Сантамария Яна Сизикова WTA Гуанчжоу
Источник Sport.ua
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