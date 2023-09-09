Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 сентября.

1А. Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги

Украинка победила с результатом 2.00 м

1В. Марина Бех-Романчук – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги

В тройном прыжке украинка стала второй с результатом 14.57 метра

2. Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21

Обновленная молодежная сборная Украины провалила второй тайм

3. Сборная Украины U-19 проиграла Испании в полуфинале Евро-2023

Украинцы оказали достойное сопротивление действующим чемпионам Европы

4. Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией

Александр Тымчик точно с Англией не сыграет

5А. Сергей РЕБРОВ: «Не считаю, сколько очков мы должны набрать в двух матчах»

Тренер оценил состояние команды перед матчем отбора

5В. Сергей РЕБРОВ о Малиновском: «Наберет форму и вернется в сборную»

Главный тренер сборной Украины рассказал, почему не вызвал звездного полузащитника

5С. Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии

Главный тренер сборной Украины уверен, что незаменимых игроков в команде нет

6А. Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу

Сборная США неожиданно уступила Германии

6В. Сербия стала первым финалистом чемпионата мира 2023

В полуфинале сербы обыграли команду Канады

7. Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»

Главный тренер «Карпат» — о «Динамо» и украинском футболе.

8. Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной

Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза покинули расположение команды

9. Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии

Уже в сентябре мы поймем, смогут ли «сине-желтые» реально претендовать на путевку на Евро-2024

10. Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю

Похоже, что рекорд Гави, который казался вечным, на самом деле не продержится и двух лет…