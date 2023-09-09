Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
Главные новости за 8 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 сентября.
1А. Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Украинка победила с результатом 2.00 м
1В. Марина Бех-Романчук – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги
В тройном прыжке украинка стала второй с результатом 14.57 метра
2. Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Обновленная молодежная сборная Украины провалила второй тайм
3. Сборная Украины U-19 проиграла Испании в полуфинале Евро-2023
Украинцы оказали достойное сопротивление действующим чемпионам Европы
4. Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Александр Тымчик точно с Англией не сыграет
5А. Сергей РЕБРОВ: «Не считаю, сколько очков мы должны набрать в двух матчах»
Тренер оценил состояние команды перед матчем отбора
5В. Сергей РЕБРОВ о Малиновском: «Наберет форму и вернется в сборную»
Главный тренер сборной Украины рассказал, почему не вызвал звездного полузащитника
5С. Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии
Главный тренер сборной Украины уверен, что незаменимых игроков в команде нет
6А. Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Сборная США неожиданно уступила Германии
6В. Сербия стала первым финалистом чемпионата мира 2023
В полуфинале сербы обыграли команду Канады
7. Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Главный тренер «Карпат» — о «Динамо» и украинском футболе.
8. Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной
Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза покинули расположение команды
9. Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Уже в сентябре мы поймем, смогут ли «сине-желтые» реально претендовать на путевку на Евро-2024
10. Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Похоже, что рекорд Гави, который казался вечным, на самом деле не продержится и двух лет…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соболенко одержала волевую победу над Киз
Завершились три матча отбора в группе J