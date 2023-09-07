Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии

9 и 12 сентября национальная сборная Украины проведет очередные два матча в рамках квалификации на Евро-2024. Впрочем, на этот раз ни один из поединков не будет для подопечных Сергея Реброва «проходным», даже чисто теоретически. В соперниках у «сине-желтых» два фаворита группы – Англия и Италия. И от того, сколько очков украинцы смогут набрать в этих двух дуэлях во многом и будет зависеть дальнейшая судьба нашей национальной сборной в текущем отборе к чемпионату Европы.

Можно сказать, что именно сейчас для Украины наступает своего рода момент истины, ведь если команда Реброва не наберет ни одного зачетного балла в двух матчах, то ей, скорее всего, придется распрощаться с надеждами сыграть на Евро-2024. Если же «сине-желтые» наберут очки, то ситуация будет фактически противоположная, а «момент истины» будет отодвинут сперва на октябрьские встречи с Северной Македонией и Мальтой, а затем, вероятно, и на заключительный ноябрьский аккорд – с Италией.

С чем же украинцы подходят к двум де-факто ключевым поединкам отбора?

Состав почти оптимальный, но вот игровая форма вызывает опасения

На текущий момент в распоряжение Сергея Реброва прибыло 26 футболистов, которые и попытаются добиться поставленных задач в матчах против англичан и итальянцев. По сути, глобальных кадровых проблем у нашей команды нет, хотя совсем без неприятностей, как это зачастую и бывает в профессиональном футболе, не обошлось.

УАФ

В частности, из-за повреждения нашей команде не поможет хавбек «Динамо» Николай Шапаренко, вместо которого из резервного списка был довызван представитель «Днепра-1» Александр Пихаленок, а вот другого центрального полузащитника Руслана Малиновского тренерский штаб Реброва изначально решил не привлекать в состав национальной команды. 30-летний хавбек в средине августа перебрался на правах аренды из «Марселя» в «Дженоа», за которую уже успел провести 2 матча в рамках Серии А, однако в целом игровая форма и кондиции Малиновского ныне вызывают слишком много вопросов, по причине чего решение Реброва на этот раз обойтись без ветерана в целом выглядит более чем логичным.

Вызывает определенную обеспокоенность и состояние Андрея Ярмоленко. У представителя «Динамо» возникли проблемы с ногой, и пока нет никаких гарантий, что он будет готов полноценно провести матч с Англией, хотя надежды на это есть, и они отнюдь не беспочвенны.

Далеко не в лучшей форме находятся нынче и наши полпреды в АПЛ – Александр Зинченко («Арсенал»), Виталий Миколенко («Эвертон») и Михаил Мудрик («Челси»). К каждому из них в клубных командах есть вопросы – к кому-то более серьезные, к кому-то менее, но ни один из указанной троицы нынче не демонстрирует, пожалуй, и 75% собственного потенциала, а в случае с Мудриком, которого на Туманном Альбионе не критикует разве что ленивый, речь можно вести и вовсе об очень скромной цифре…

Лишь к Илье Забарному из нашего «английского десанта» вопросов по качеству выступлений и игровой форме нынче практически нет. 21-летний центрбек в четырех матчах АПЛ за «Борнмут» показал во всей красе свою неуступчивость в единоборствах, выигрывая в среднем 62% из них. Кроме того, на счету Ильи почти по 7 перехватов мяча и по 14,6 отборов/подборов в пересчете на 90 минут.

Также проблемы могут возникнуть и в центре нападения, где Роман Яремчук едва-едва перешел в «Валенсию» и только попытается перезагрузить карьеру после неудачи в «Брюгге», а Артем Довбик пока и близко не демонстрирует в «Жироне» той уверенности, которая была присуща ему в «Днепре-1». Да и у голкипера Анатолия Трубина после трансфера из «Шахтера» в «Бенфику» игровой практики нынче нет абсолютно, а от того за позицию № 1 тоже становится тревожно, хотя здесь ситуацию способен исправить Георгий Бущан.

К слову, о представителях УПЛ. Таковых, как не крути, в составе нашей команды большинство (14 из 26), и сложно сказать, кто может «выстрелить», ведь даже с точки зрения психологии проблемы сейчас есть как у «Шахтера», так и у «Динамо», не говоря уже о «Днепре-1», чей лидер Пихаленок, если бы не проблемы у Шапаренко, и вовсе оказался бы вне состава.

УАФ

Поэтому чисто номинально у Реброва под рукой будут практически все лучшие и сильнейшие. Но вот получится ли у тренера «слепить» из такого разношерстного «материала» что-то рабочее и успешное, причем фактически «на коленке», – покажут непосредственно матчи.

Украине придется брать свое дисциплиной и тактикой. Может пригодиться даже «бей-беги»

«Нужно иметь правильный план и выполнять его. При Реброве стало больше тактических моментов. С последними тренерами сборной было меньше тактики. Сейчас больше внимания стало уделяться тактике и дисциплине», – именно эти слова Виталия Миколенко четко и максимально полно раскрывают главное направление, над которым перед матчами против Англии и Италии больше всего решил поработать тренерский штаб.

В первых двух официальных поединках во главе национальной команды против Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0) Сергей Ребров предпочел задействовать расстановку 4-2-3-1, при которой «сине-желтые» делали акцент на владении мячом, хотя это далеко не всегда приносило пользу с точки зрения организации позиционных атак. Скажем, в матче против балканцев именно соперник, а не Украина, провел больше позиционных атак (31 против 20), и сумел выжать из них большее число ударов по воротам (5 против 3).

УАФ

Учитывая тот фактор, что Ребров крайне непродолжительное время работает с национальной командой, а также неудачный опыт Руслана Ротаня против англичан в первом туре отборочного цикла (0:2), можно предположить, что тренерский штаб «сине-желтых» предпочтет в ближайших двух матчах максимально упростить игру своей команды. Упрощенно говоря, нам даже может пригодиться тактика «бей-беги», которая фрагментарно приносила свои плоды в спарринге против Германии (3:3), когда украинцы показали самый высокий процент использования длинных передач с сентября 2021 года – 12,69%.

«Вертикализация» футбола способна оказаться полезной сборной Украины еще и потому, что в команде происходит немало трансформаций, и пока отнюдь не все игроки способны хорошо улавливать тренерские задачи и взаимодействовать с партнерами на поле при минимуме брака. Пытаться в сложившихся условиях «изобретать велосипед» и действовать, как это было при Шевченко, даже где-то с позиции силы – скорее всего, будет дорогой в один конец, которая не сулит «сине-желтым» ничего хорошего. Поэтому упрощение тактики при жесточайшем соблюдении каждым футболистом игровой дисциплины – это именно те азы, на которых Реброву, пожалуй, стоит попробовать выстраивать всю остальную тактическую надстройку на предстоящие матчи с фаворитами.

Важно преодолеть «синдром второго матча»

Еще один аспект предматчевой подготовки, на который Реброву и его ассистентам придется обратить особое внимание – психология. Здесь важно помнить, что в последние годы «сине-желтым», причем при разных тренерах (как при Шевченко, так и при Петракове) откровенно не удавались вторые матчи в рамках отбора. Например, в марте 2019-го после тяжелейшей ничьей 0:0, добытой на выезде против Португалии, сборная Украины спустя три дня едва не перечеркнула свое достижение на Пиренеях, когда едва-едва справилась с командой Люксембурга (2:1) – благодаря автоголу Жерсона Родригеша в компенсированное к матчу время. При Петракове «сине-желтые» в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 сперва блестяще одолели Шотландию (3:1), но через несколько дней безвольно «слили» Уэльсу (0:1), и пролетели мимо мундиаля…

Да, обратные примеры также были (победа над Испанией в октябре 2020-го в Лиге наций, добытая спустя три дня после поражения от Германии), но в целом определенный «синдром второго матча» у украинской национальной команды прослеживается, причем весьма давно. Есть ощущение, что ментально и психологически футболистов просто не хватает на два важных поединка кряду.

УАФ

И в данном конкретном случае для нас очень важен именно второй матч – против Италии. Ведь проигрыш англичанам не станет катастрофой по той причине, что «три льва», очевидно, выиграют группу (у них уже 12 очков в 4 матчах, и победы над Украиной и Италией, причем над апеннинцами – гостевая), а потому главными претендентами на вторую путевку на Евро-2024 от нашей группы будут именно «сине-желтые» и итальянцы. Со «Скуадрой Адзуррой» украинцы пока не провели ни одного поединка, и именно поэтому очный матч этих соперников будет крайне важен с точки зрения дальнейших перспектив обеих команд, так как ни те, ни другие очков, кроме как с англичанами, больше в квалификации пока не теряли.

Ждем героизма?

Говоря объективно, сборная Украины не будет фаворитом ни против Англии, ни против Италии. Даже шансы зацепиться за ничью для «сине-желтых» букмекеры оценивают более чем сдержанно. И эту ситуацию не меняет даже то обстоятельство, что итальянцы фактически подойдут к дуэли с украинцами с полностью обновленным тренерским штабом – вместо ушедшего в отставку Роберто Манчини «Скуадру Адзурру» в середине августа принял Лучано Спаллетти.

Поэтому единственный шанс посрамить скептиков и порадовать украинцев для подопечных Реброва заключается в том, чтобы, как емко подметил перед сентябрьскими играми фулбек «Динамо» Александр Караваев, показать на поле героизм и единство. Собственно, это то, что с февраля минувшего года ежедневно демонстрирует весь украинский народ в борьбе с российскими оккупантами. И наши футболисты, получившие возможность в сложнейшее для страны время практически без ограничений продолжать заниматься любимым делом, как раз сейчас получат отличную возможность не только проявить собственную состоятельность в профессии, но и дополнительно «подпитать» наших защитников из ВСУ положительными эмоциями. И это именно тот случай, когда никакой другой мотивации для спортсменов даже и искать не нужно: просто выходите на поле и играйте ради всей Украины!