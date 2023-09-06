Сыграет с Англией? Ярмоленко близок к возвращению к тренировкам

По информации ТаТоТаке, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко сегодня должен приступить к тренировкам с национальной командой перед матчами отбора Евро-2024.

Пока нет гарантий, что лидер команды сможет сыграть с Англией 9 сентября, однако в сборной настроены оптимистично.

Ярмоленко из-за проблем с ногой пропустил ряд матчей «Динамо», однако сейчас близок к восстановлению. 6 сентября игроки сборной должны провести две тренировки.