Чемпионат Европы06 сентября 2023, 13:05 |
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Сыграет с Англией? Ярмоленко близок к возвращению к тренировкам
Сегодня у команды две тренировки
06 сентября 2023, 13:05 |
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По информации ТаТоТаке, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко сегодня должен приступить к тренировкам с национальной командой перед матчами отбора Евро-2024.
Пока нет гарантий, что лидер команды сможет сыграть с Англией 9 сентября, однако в сборной настроены оптимистично.
Ярмоленко из-за проблем с ногой пропустил ряд матчей «Динамо», однако сейчас близок к восстановлению. 6 сентября игроки сборной должны провести две тренировки.
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Комментарии 3
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А зачем ему играть ? Он же в Динамо спорт директор . Он в сборной Украины уже не играет а бегает .
Зачем? На уровне скоростной Англии.. Андрей легенда..Но уже всё...Пора со сборной завязывать
Краще не треба, хіба що на заміну на останні 5-10 хв.
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