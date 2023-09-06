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  4. Сыграет с Англией? Ярмоленко близок к возвращению к тренировкам
Чемпионат Европы
06 сентября 2023, 13:05 |
344
3

Сыграет с Англией? Ярмоленко близок к возвращению к тренировкам

Сегодня у команды две тренировки

06 сентября 2023, 13:05 |
344
3
Сыграет с Англией? Ярмоленко близок к возвращению к тренировкам
УАФ. Андрей Ярмоленко

По информации ТаТоТаке, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко сегодня должен приступить к тренировкам с национальной командой перед матчами отбора Евро-2024.

Пока нет гарантий, что лидер команды сможет сыграть с Англией 9 сентября, однако в сборной настроены оптимистично.

Ярмоленко из-за проблем с ногой пропустил ряд матчей «Динамо», однако сейчас близок к восстановлению. 6 сентября игроки сборной должны провести две тренировки.

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сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Евро-2024
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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симон петлюра
А зачем ему играть ? Он же в Динамо спорт директор . Он в сборной Украины уже не играет а бегает .
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+1
Demid Romanchik
Зачем? На уровне скоростной Англии.. Андрей легенда..Но уже всё...Пора со сборной завязывать 
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0
Владислав Антонов
Краще не треба, хіба що на заміну на останні 5-10 хв.
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0
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