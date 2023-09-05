ФОТО. Третий день сбора. Кривцов и Пихаленок прибыли в расположение сборной

Третий день сбора национальной команды Украины в Польше – работа идет полным ходом. Теоретическое занятие перед обедом было довольно длительным, а вечерняя тренировка – интенсивной.

Исполнители отрабатывают тренерские замыслы во время игровых серий, занятия проходят в высоком темпе и с выполнением требовательных задач от главного тренера Сергея Реброва. Сборники вполне осознают, насколько серьезный соперник выйдет в субботу вечером на поле арены во Вроцлаве. Поэтому заметно, с каким стремлением и самоотдачей парни работают в каждом игровом эпизоде и во время каждого упражнения.

Сегодня в расположение команды прибыл последний легионер – Сергей Кривцов. Перелет нашего защитника из Лос-Анджелеса, где его «Интер Майами» провел игру МЛС, с пересадкой во Франкфурте длился 15 часов. В конце концов сам Сергей сказал по прибытии в лагерь сине-желтых, что чувствует себя хорошо. Впрочем, после такого дальнего путешествия Кривцов сегодня в общей группе еще не работал, выполнив на поле пробежку и стретчинг, однако заметно, что он стремится присоединиться к общекомандной работе.

Вратари под руководством Рустама Худжамова сегодня фокусировались на перемещениях и на выявлении мяча во время ударов и атак соперника. Руководитель голкиперского цеха акцентирует внимание подопечных на быстрой игре англичан и их склонности к большому количеству ударов. Так же учитывая факторы ведения игры фаворитами нашей группы работают и полевые игроки.

Завтра работа сине-желтых продолжится в режиме двухразовых тренировок. В них уже сможет принять участие и Александр Пихаленок, который сегодня вечером прибыл в расположение команды на замену Николаю Шапаренко, покинувшему сборную из-за повреждения.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Александр Караваев (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Александр Сваток («Днепр-1» Днепр), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).