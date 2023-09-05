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  4. КАРАВАЕВ: «В матче против сборной Англии нам поможет героизм и единство»
Чемпионат Европы
05 сентября 2023, 15:42 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:56
388
6

КАРАВАЕВ: «В матче против сборной Англии нам поможет героизм и единство»

Футболист «Динамо» поделился ожиданиями о предстоящем матче с англичанами

05 сентября 2023, 15:42 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:56
388
6
КАРАВАЕВ: «В матче против сборной Англии нам поможет героизм и единство»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев коротко поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в отборочном цикле Евро-2024.

«Да, в составе сборной Англии выступают исключительно высококвалифицированные футболисты из топ-чемпионатов Европы. Что еще скажешь... У сборной Англии, безусловно, есть фаворитизм в предстоящем матче. Что у сборной Украины в ответ на это? Героизм и единство!», – сказал Караваев.

Сборная Англии сыграет против Украины во Вроцлаве, 9 сентября в 19:00. В активе украинской команды 6 очков в 4 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Александр Караваев Динамо Киев
Источник ВЗбирна
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Комментарии 6
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Octopus
Скорее чудо нам поможет, а график какая-то пад** составляла, чтоб было всего лишь 2 дня отдыха, а следом Италия.
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+2
u6464u
языком молоть это вам не в футбол играть 
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+1
DK1961
Ну это мы уже слышали. И не раз. Посмотрим по игре
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+1
Xvalenok03
Героизм и единство.
Когда других достоинств нет, то приходится этим гордится.
Вот и посмотрим.
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0
PETP0
Мда уж, дай боже нашому теляті...
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0
Fant24
Когда игры нет то рассчитыаают что соперник будет все время мазать 
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0
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