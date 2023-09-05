КАРАВАЕВ: «В матче против сборной Англии нам поможет героизм и единство»
Футболист «Динамо» поделился ожиданиями о предстоящем матче с англичанами
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев коротко поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в отборочном цикле Евро-2024.
«Да, в составе сборной Англии выступают исключительно высококвалифицированные футболисты из топ-чемпионатов Европы. Что еще скажешь... У сборной Англии, безусловно, есть фаворитизм в предстоящем матче. Что у сборной Украины в ответ на это? Героизм и единство!», – сказал Караваев.
Сборная Англии сыграет против Украины во Вроцлаве, 9 сентября в 19:00. В активе украинской команды 6 очков в 4 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.
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