КАРАВАЕВ: «В матче против сборной Англии нам поможет героизм и единство»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев коротко поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в отборочном цикле Евро-2024.

«Да, в составе сборной Англии выступают исключительно высококвалифицированные футболисты из топ-чемпионатов Европы. Что еще скажешь... У сборной Англии, безусловно, есть фаворитизм в предстоящем матче. Что у сборной Украины в ответ на это? Героизм и единство!», – сказал Караваев.

Сборная Англии сыграет против Украины во Вроцлаве, 9 сентября в 19:00. В активе украинской команды 6 очков в 4 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.