Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии
Главный тренер сборной Украины уверен, что незаменимых игроков в команде нет
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, сможет ли сыграть в матче отбора Евро-2024 с Англией многолетний лидер команды Андрей Ярмоленко.
- Будет ли готов завтра сыграть Ярмоленко? Если нет, то кем планируете его заменить?
- Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе, он тренировался отдельно. Сегодня мы посмотрим, но, конечно, Андрей не готов на 100%.
Заменить его есть кем. Я считаю, что сейчас на каждую позицию в сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен, – сказал Ребров.
Матч состоится 9 сентября во Вроцлаве на «Тарчински Арена», начало в 19:00 по Киеву.
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