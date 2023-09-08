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  4. Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии
Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 18:41 |
1183
0

Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии

Главный тренер сборной Украины уверен, что незаменимых игроков в команде нет

08 сентября 2023, 18:41 |
1183
0
Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко против Англии
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, сможет ли сыграть в матче отбора Евро-2024 с Англией многолетний лидер команды Андрей Ярмоленко.

- Будет ли готов завтра сыграть Ярмоленко? Если нет, то кем планируете его заменить?
- Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе, он тренировался отдельно. Сегодня мы посмотрим, но, конечно, Андрей не готов на 100%.

Заменить его есть кем. Я считаю, что сейчас на каждую позицию в сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен, – сказал Ребров.

Матч состоится 9 сентября во Вроцлаве на «Тарчински Арена», начало в 19:00 по Киеву.

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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