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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Чемпионат Украины
08 сентября 2023, 12:29 |
1692
4

Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»

Главный тренер «Карпат» — о «Динамо» и украинском футболе.

08 сентября 2023, 12:29 |
1692
4
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился мнениями о ситуации в киевском «Динамо» и украинском футболе.

— Что Вы думаете о трансферах Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша?

— Чемпионат Бельгии является чемпионатом приличного уровня. Как Сидорчук, так и Гармаш уже заканчивают свои карьеры. Почему бы не поиграть год-два в свое удовольствие? Чемпионат Хорватии слабее уровня, но существенно это роли не меняет. Я вообще рекомендую футболистам играть как можно дольше. Потому что потом наступят будни, когда ты никому не нужен и уже будет плохо.

— Уровень УПЛ в ближайшее время будет оставаться без изменений?

— Хорошо, вообще, что у нас сохраняется футбол, что матчи проводятся и в Высшей лиге, и в Первой и Второй. Нужно пережить это сложное время. Если это все остановится, будет крах. Нужно воспитывать молодых футболистов. Для них сейчас есть все шансы себя реализовать, просто нужно изменить свою ментальность и поскорее двигаться вперед.

Пока наши клубы не могут конкурировать с европейскими командами среднего класса. Поэтому мы и имеем такие результаты. Претензии к Луческу? В этом нет ничего удивительного — как только команда проиграет, во всем виноват тренер. Однако, чтобы показывать хороший результат, нужно иметь футболистов. В «Шахтере» у Луческу были серьезные игроки — был результат. Все взаимосвязано. Увольнение Луческу ничего не изменит.

— Какие шансы у «Шахтера» на выход из группы?

— Если займет третье место – будет очень хорошо.

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Мирон Маркевич Динамо Киев Карпаты Львов Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
а в Карпатах назначение Маркевича что то изменило?
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+1
ALF🎈
Якби у Динамо Вернидуба, або Рябоконя це було б цікаво. Але зараз міняти окрім цих двох в УПЛ не має на кого. Іноземці до нас не поїдуть, поки війна, тому маємо вдовольнятися тими хто в нас вже є.
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0
Умник
Это при том что в 2020 году не было пристойного уровня игроков и они выиграли все.
50/50 ответственность.
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0
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