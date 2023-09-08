Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился мнениями о ситуации в киевском «Динамо» и украинском футболе.

— Что Вы думаете о трансферах Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша?

— Чемпионат Бельгии является чемпионатом приличного уровня. Как Сидорчук, так и Гармаш уже заканчивают свои карьеры. Почему бы не поиграть год-два в свое удовольствие? Чемпионат Хорватии слабее уровня, но существенно это роли не меняет. Я вообще рекомендую футболистам играть как можно дольше. Потому что потом наступят будни, когда ты никому не нужен и уже будет плохо.

— Уровень УПЛ в ближайшее время будет оставаться без изменений?

— Хорошо, вообще, что у нас сохраняется футбол, что матчи проводятся и в Высшей лиге, и в Первой и Второй. Нужно пережить это сложное время. Если это все остановится, будет крах. Нужно воспитывать молодых футболистов. Для них сейчас есть все шансы себя реализовать, просто нужно изменить свою ментальность и поскорее двигаться вперед.

Пока наши клубы не могут конкурировать с европейскими командами среднего класса. Поэтому мы и имеем такие результаты. Претензии к Луческу? В этом нет ничего удивительного — как только команда проиграет, во всем виноват тренер. Однако, чтобы показывать хороший результат, нужно иметь футболистов. В «Шахтере» у Луческу были серьезные игроки — был результат. Все взаимосвязано. Увольнение Луческу ничего не изменит.

— Какие шансы у «Шахтера» на выход из группы?

— Если займет третье место – будет очень хорошо.