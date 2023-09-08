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  4. Сергей РЕБРОВ: «Не считаю, сколько очков мы должны набрать в двух матчах»
Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 19:27 |
375
3

Сергей РЕБРОВ: «Не считаю, сколько очков мы должны набрать в двух матчах»

Тренер оценил состояние команды перед матчем отбора

08 сентября 2023, 19:27 |
375
3
Сергей РЕБРОВ: «Не считаю, сколько очков мы должны набрать в двух матчах»
УАФ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 9 сентября.

— Будет ли готов сыграть Андрей Ярмоленко? Если нет, кем планируете его заменить?

– Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе. Естественно, он не готов на 100%. Сегодня увидим. Его есть, кем заменить. Сейчас на каждую позицию у сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен.

— Почему в сборную Украины не был вызван Руслан Малиновский?

— Когда мы вызывали игроков, то у него вообще не было команды и практики. Мы вызывали тех футболистов, которых вызвали. Руслан является членом нашей сборной, так что ничего страшного. Сейчас у него есть игровая практика. Я считаю, что он наберет форму и вернется в сборную Украины.

— Во Вроцлаве сейчас проживают многие украинцы. Ожидаете ли вы поддержки «12-го игрока» во время матча?

— К сожалению, уже больше года мы играем за пределами Украины. Мы должны соперничать в такой ситуации. Уверен, что будет большая поддержка украинцев и поляков. Думаю, будет хорошая атмосфера на стадионе и футболисты ее почувствуют.

- Какое кадровое состояние у сборной Украины?

— К сожалению, есть небольшие повреждения у футболистов. Но мы вызвали 26 игроков, их достаточно. Подобные проблемы есть и у сборной Англии. Я всегда говорил, что мы должны уважать соперника, но акцентировать внимание на своей игре. Несмотря на все повреждения, мы должны показывать нашу игру.

— Какова роль Александра Зинченко в вашей команде?

– Завтра увидим. Я уверен, что он готов и хочет играть на любой позиции. Он играл и правого, и левого фулбека.

— Какой результат предстоящих матчей будет для вас удовлетворительным?

– Я должен готовиться к каждой игре. Сейчас поединок с Англией, затем с Италией. Но я сконцентрирован на этой игре, мы не считаем очки, которые должны заработать в двух матчах. Мы должны сосредоточиться на игре, должны сделать максимум для трех очков, а дальше посмотрим, что будет.

— Сборная Англии очень сложный соперник. Какие слабые стороны этой команды?

— Очень тяжело найти слабые стороны. Но мы должны сосредотачиваться на нашей игре, понимать, как противостоять этому сопернику. За эти дни мы поняли, как должны поступать. Но это футбол, ты не знаешь, что завтра будет происходить на поле. Важно футболистам сосредоточиться на игре, понимать слабые стороны соперника. Однако Англия очень крепкая команда. Несмотря на кадровые проблемы, у нее есть два-три состава. Потому мы готовимся очень серьезно, завтра должны показывать свою игру.

— Разделяете ли вы чувства Александра Зинченко по поводу ситуации в Украине? Насколько для вас сейчас вызов возглавлять национальную сборную?

— Конечно, полностью разделяю мнения Александра. Он сказал о большой помощи со стороны Польши, но хочу напомнить, что Англия оказала нам большую поддержку, и продолжает это делать в столь сложное для нас время. Что касается работы, то я очень счастлив, это большая ответственность. Я рад, что присоединился к команде в такое сложное время.

Не только у нас с Александром такие ощущения. Каждый игрок сборной постоянно думает об Украине, мы об этом постоянно говорим. Мы знаем, почему мы здесь на своем месте — потому, что есть ребята, которые борются на передовой за нашу независимость. Для меня, как тренера, это даже легче, ведь не нужно мотивировать подопечных. Они четко знают, за что играют, понимают свою цель, и мы идем к ней.

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Сергей Ребров сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Fant24
Интересно вот реброву самому не стыдно что с Англией не было ни одного удара по воротам и никакой игры а как же забивать ?
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-1
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igor shmuylo
Не считаете , бо считать будет нечего .
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-1
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