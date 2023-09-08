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Германия U21
08.09.2023 19:15 – FT 2 : 0
УКРАИНА U21
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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 21:08 |
562
1

Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21

Обновленная молодежная сборная Украины провалила второй тайм

08 сентября 2023, 21:08 |
562
1
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
twitter.com/DFB_Junioren

В рамках подготовки к старту в квалификации чемпионата Европы U-21 «сине-желтые» провели спарринг со сборной Германии. Это была первая игра молодежной сборной Украины под руководством нового тренера – испанца Унаи Мельгосы. В первом тайме команды действовали на равных, во втором полным преимуществом владели хозяева поля.

Отчет о матче ждите позже...

Товарищеский матч.

Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0

Беер (53), Лемперле (88).

Мартель (35), Брайтхаупт (70), Рідель (81) – Бражко (62), Боль (68).

Германия U-21 (стартовый состав): Урбиг, Браун, Лека-Шмидт, Мартель, Кнауфф, Роль, Мукоко, Гехтер, Кляйне-Бекель, Груда, Беер.

Запасные: Зиберт, Аррей-Мби, Вайпер, Вольтемаде, Атуболу, Джон, Ридель, Вагнер, Лемперле, Небель, Гебхарбдт, Брайтхаупт.

Украина U-21: Нещерет (Фесюн, 46), Роман (Скорко, 46), Салюк (Боль, 46), Батагов (Слюбик, 60), Смоляков (Булеза, 46), Сигеев (Рубчинский, 46), Бражко (Павлюк, 66), Лосенко (Ярмолюк, 46), Теслюк (Квасница, 46), Вьюнник (Краснопир, 46), Волошин (Брагару, 46).

Запасные: Кинарейкин.

Арбитр: Ясмин Саботич (Люксембург).

Стадион: «Людвигспаркштадион» (Саарбрюкен, Германия).

ГЕРМАНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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dudigo78
завтра буде продовження від національної збірної. такі наші теперішні реалії. Футбол, якби є, а результату нема
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