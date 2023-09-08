Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21

В рамках подготовки к старту в квалификации чемпионата Европы U-21 «сине-желтые» провели спарринг со сборной Германии. Это была первая игра молодежной сборной Украины под руководством нового тренера – испанца Унаи Мельгосы. В первом тайме команды действовали на равных, во втором полным преимуществом владели хозяева поля.

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Товарищеский матч.

Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0

Беер (53), Лемперле (88).

Мартель (35), Брайтхаупт (70), Рідель (81) – Бражко (62), Боль (68).

Германия U-21 (стартовый состав): Урбиг, Браун, Лека-Шмидт, Мартель, Кнауфф, Роль, Мукоко, Гехтер, Кляйне-Бекель, Груда, Беер.

Запасные: Зиберт, Аррей-Мби, Вайпер, Вольтемаде, Атуболу, Джон, Ридель, Вагнер, Лемперле, Небель, Гебхарбдт, Брайтхаупт.

Украина U-21: Нещерет (Фесюн, 46), Роман (Скорко, 46), Салюк (Боль, 46), Батагов (Слюбик, 60), Смоляков (Булеза, 46), Сигеев (Рубчинский, 46), Бражко (Павлюк, 66), Лосенко (Ярмолюк, 46), Теслюк (Квасница, 46), Вьюнник (Краснопир, 46), Волошин (Брагару, 46).

Запасные: Кинарейкин.

Арбитр: Ясмин Саботич (Люксембург).

Стадион: «Людвигспаркштадион» (Саарбрюкен, Германия).

ГЕРМАНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА