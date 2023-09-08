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Молодежные турниры
08 сентября 2023, 10:23 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:45
211
0

Matchday! Молодежная сборная Украины проведет спарринг с Германией

Встреча состоится в Саарбрюкене

08 сентября 2023, 10:23 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:45
211
0
Matchday! Молодежная сборная Украины проведет спарринг с Германией
УАФ. Унаи Мельгоса

В пятницу, 8 сентября, состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Германии. Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени на стадионе «Людвигспаркштадион» в Саарбрюкене (Германия).

Матч пройдет в рамках подготовки украинской команды к старту в квалификации чемпионата Европы 2025 года. Напомним, в первой игре отбора «сине-желтые» сыграют 12 сентября с командой Северной Ирландии. Как известно, украинцы стартуют в отборочном турнире Евро под руководством нового главного тренера – испанца Унаи Мельгосы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия U-21 – Украина U-21.

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Источник Sport.ua
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