Германия U21

В пятницу, 8 сентября, состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Германии. Встреча на стадионе «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене начнется в 19.15 по киевскому времени.

Матч пройдет в рамках подготовки украинской команды к старту в квалификации чемпионата Европы 2025 года.

Отборочный цикл молодежная сборная Украины (игроки 2002 года и младше) начнет 12 сентября домашним матчем против команды Северной Ирландии. Команда стартует в отборочном турнире под руководством нового главного тренера – испанца Унаи Мельгосы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского поединка Германия U-21 – Украина U-21, за которым можно будет следить в украинской версии сайта.