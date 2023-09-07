Германия U21

Германия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией контрольного поединка молодежных сборных
В пятницу, 8 сентября, состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Германии. Встреча на стадионе «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене начнется в 19.15 по киевскому времени.
Матч пройдет в рамках подготовки украинской команды к старту в квалификации чемпионата Европы 2025 года.
Отборочный цикл молодежная сборная Украины (игроки 2002 года и младше) начнет 12 сентября домашним матчем против команды Северной Ирландии. Команда стартует в отборочном турнире под руководством нового главного тренера – испанца Унаи Мельгосы.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского поединка Германия U-21 – Украина U-21, за которым можно будет следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матеуса Нунеса не прельстила перспектива оказаться в рядах 5-кратных чемпионов мира
Роман Яремчук чуть не навредил оператору сборной своим неточным ударом