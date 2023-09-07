Германия U21

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07 сентября 2023, 21:28 | Обновлено 07 сентября 2023, 21:42
586
0

Германия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией контрольного поединка молодежных сборных

07 сентября 2023, 21:28 | Обновлено 07 сентября 2023, 21:42
586
0
Германия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
fc-saarbruecken.de

В пятницу, 8 сентября, состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Германии. Встреча на стадионе «Людвигспаркштадионе» в Саарбрюкене начнется в 19.15 по киевскому времени.

Матч пройдет в рамках подготовки украинской команды к старту в квалификации чемпионата Европы 2025 года.

Отборочный цикл молодежная сборная Украины (игроки 2002 года и младше) начнет 12 сентября домашним матчем против команды Северной Ирландии. Команда стартует в отборочном турнире под руководством нового главного тренера – испанца Унаи Мельгосы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию товарищеского поединка Германия U-21 – Украина U-21, за которым можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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