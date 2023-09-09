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09 сентября 2023, 04:04 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:30
59
0

Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинцы проиграли в товарищеском матче

09 сентября 2023, 04:04 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:30
59
0
Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Молодежная сборная Украины в первом матче под руководством главного тренера Унаи Мельгосы проиграла команде Германии.

В середине второго тайма Максимилиан Бауэр открыл счет, а за две минуты до завершения основного времени Тим Лемперле установил окончательный результат встречи.

Товарищеский матч

Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0 (0:0)

Голы: Бауэр, 53, Темперле, 88.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Германия U21.
53’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Германия U21.
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Источник Sport.ua
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