Товарищеские матчи
08.09.2023 19:15 – FT 2 : 0
Сборная УКРАИНЫ09 сентября 2023, 04:04 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:30
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Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Украинцы проиграли в товарищеском матче
09 сентября 2023, 04:04 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:30
59
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Молодежная сборная Украины в первом матче под руководством главного тренера Унаи Мельгосы проиграла команде Германии.
В середине второго тайма Максимилиан Бауэр открыл счет, а за две минуты до завершения основного времени Тим Лемперле установил окончательный результат встречи.
Товарищеский матч
Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0 (0:0)
Голы: Бауэр, 53, Темперле, 88.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Германия U21.
53’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Германия U21.
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