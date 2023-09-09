Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины в первом матче под руководством главного тренера Унаи Мельгосы проиграла команде Германии.

В середине второго тайма Максимилиан Бауэр открыл счет, а за две минуты до завершения основного времени Тим Лемперле установил окончательный результат встречи.

Товарищеский матч

Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0 (0:0)

Голы: Бауэр, 53, Темперле, 88.