Сергей РЕБРОВ о Малиновском: «Наберет форму и вернется в сборную»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызвал звездного полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского на сентябрьские матчи отбора к Евро-2024:

«По Малиновскому. Когда мы делали вызовы для игроков, у Руслана вообще не было команды и не было никакой практики. Потому мы вызвали тех игроков, которых вызывали. Я считаю, что Руслан – это кандидат, член нашей команды. Ничего в этом страшного нет, сейчас у него есть практика. Наберет форму и вернется в сборную Украины».

Напомним, сейчас сборная Украины готовится к матчу отбора на Евро-2024 против сборной Англии, который состоится 9 сентября в 19.00 по киевскому времени.