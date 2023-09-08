Сергей РЕБРОВ о Малиновском: «Наберет форму и вернется в сборную»
Главный тренер сборной Украины рассказал, почему не вызвал звездного полузащитника
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызвал звездного полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского на сентябрьские матчи отбора к Евро-2024:
«По Малиновскому. Когда мы делали вызовы для игроков, у Руслана вообще не было команды и не было никакой практики. Потому мы вызвали тех игроков, которых вызывали. Я считаю, что Руслан – это кандидат, член нашей команды. Ничего в этом страшного нет, сейчас у него есть практика. Наберет форму и вернется в сборную Украины».
Напомним, сейчас сборная Украины готовится к матчу отбора на Евро-2024 против сборной Англии, который состоится 9 сентября в 19.00 по киевскому времени.
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