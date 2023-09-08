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  4. Сергей РЕБРОВ о Малиновском: «Наберет форму и вернется в сборную»
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2023, 19:02 |
560
4

Сергей РЕБРОВ о Малиновском: «Наберет форму и вернется в сборную»

Главный тренер сборной Украины рассказал, почему не вызвал звездного полузащитника

08 сентября 2023, 19:02 |
560
4
Сергей РЕБРОВ о Малиновском: «Наберет форму и вернется в сборную»
П. Кубанов. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызвал звездного полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского на сентябрьские матчи отбора к Евро-2024:

«По Малиновскому. Когда мы делали вызовы для игроков, у Руслана вообще не было команды и не было никакой практики. Потому мы вызвали тех игроков, которых вызывали. Я считаю, что Руслан – это кандидат, член нашей команды. Ничего в этом страшного нет, сейчас у него есть практика. Наберет форму и вернется в сборную Украины».

Напомним, сейчас сборная Украины готовится к матчу отбора на Евро-2024 против сборной Англии, который состоится 9 сентября в 19.00 по киевскому времени.

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Сергей Ребров Руслан Малиновский сборная Украины по футболу пресс-конференция
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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BATI-GOOOOOL
Малиновский посредственный футболист,кроме удара раз в год и паса 2 раза в год  ничего больше нет.Ни скорости,ни отбора,ни умения играть головой.....
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+2
Fant24
Лучше не надо 
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0
Empty
Ярмола вже і упл не вивозити .. Роки + травми 
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-1
romanchik.8409
Малиновский без травмы... Ярмоленко после травмы..
Наверное тонус у Андрея шикарный.... Последовательность конечно 
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-2
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