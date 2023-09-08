Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией

Сайт УАФ сообщил о том, что защитник «Динамо» Александр Тымчик получил повреждение ноги и в субботу пропустит матч отбора Евро-2024 против Англии. Участие в следующей встрече против Италии пока под вопросом.

В пятницу игроки провели финальную тренировку перед поединком с Англией, а наставник Сергей Ребров определил состав на матч. Заявку на игру объявят в субботу утром.

Ожидается, что арена во Вроцлаве будет полностью заполнена (46 тысяч). Игра стартует в 19:00.