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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 22:05 | Обновлено 08 сентября 2023, 22:07
2832
2

Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией

Александр Тымчик точно с Англией не сыграет

08 сентября 2023, 22:05 | Обновлено 08 сентября 2023, 22:07
2832
2
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
УАФ

Сайт УАФ сообщил о том, что защитник «Динамо» Александр Тымчик получил повреждение ноги и в субботу пропустит матч отбора Евро-2024 против Англии. Участие в следующей встрече против Италии пока под вопросом.

В пятницу игроки провели финальную тренировку перед поединком с Англией, а наставник Сергей Ребров определил состав на матч. Заявку на игру объявят в субботу утром.

Ожидается, что арена во Вроцлаве будет полностью заполнена (46 тысяч). Игра стартует в 19:00.

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Александр Тымчик Украина - Англия сборная Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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Alexander Киев
Тимчик? Ех.. шкода.. хто ж буде в єврокубках грати за дінама? 
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