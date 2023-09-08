Чемпионат Европы08 сентября 2023, 22:05 | Обновлено 08 сентября 2023, 22:07
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Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Александр Тымчик точно с Англией не сыграет
08 сентября 2023, 22:05 | Обновлено 08 сентября 2023, 22:07
2832
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Сайт УАФ сообщил о том, что защитник «Динамо» Александр Тымчик получил повреждение ноги и в субботу пропустит матч отбора Евро-2024 против Англии. Участие в следующей встрече против Италии пока под вопросом.
В пятницу игроки провели финальную тренировку перед поединком с Англией, а наставник Сергей Ребров определил состав на матч. Заявку на игру объявят в субботу утром.
Ожидается, что арена во Вроцлаве будет полностью заполнена (46 тысяч). Игра стартует в 19:00.
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Тимчик? Ех.. шкода.. хто ж буде в єврокубках грати за дінама?
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