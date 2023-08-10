Леднев и Филиппов перешли в Днепр-1, Луческу и Кучер готовы к еврокубкам

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 августа.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1

Хавбек подписал с «Днепром-1» полноценный контракт

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1

30-летний форвард заменит Довбика?

2. ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы перед игрой с греческим «Арисом»

3. КУЧЕР: «Пихаленка не было на тренировке. Температура, он остался в отеле»

Наставник СК «Днепр-1» рассказал о предстоящем матче ЛЕ против «Славии»

4. Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель

Ответные матчи пройдут 15 августа, победители выйдут в Q4 Лиги чемпионов

5. Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?

В финале Лиги чемпионов 2022/23 «Ман Сити» обыграл миланский «Интер»

6. ПОНОМАРЕВ: «Когда увидел календарь Руха, подумал о злой шутке»

Львовская команда с двумя победами входит в топ-3 УПЛ

7. Ястремская вышла в 1/4 финала на турнире в Польше

Даяна переиграла соперницу из Колумбии

8. Каким будет Прометей в новом сезоне?

Обозреватель Sport.ua знакомит с изменениями в слобожанском клубе

9. Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24

Аргументированная попытка заглянуть в будущее от Алексея Сливченко

10. Витя, пора домой

«Золотому мальчику» «Шахтера» Виктору Коваленко так и не удалось покорить Италию