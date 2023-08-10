Леднев и Филиппов перешли в Днепр-1, Луческу и Кучер готовы к еврокубкам
Главные новости за 9 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 августа.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
Хавбек подписал с «Днепром-1» полноценный контракт
1B. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1
30-летний форвард заменит Довбика?
2. ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы перед игрой с греческим «Арисом»
3. КУЧЕР: «Пихаленка не было на тренировке. Температура, он остался в отеле»
Наставник СК «Днепр-1» рассказал о предстоящем матче ЛЕ против «Славии»
4. Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель
Ответные матчи пройдут 15 августа, победители выйдут в Q4 Лиги чемпионов
5. Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
В финале Лиги чемпионов 2022/23 «Ман Сити» обыграл миланский «Интер»
6. ПОНОМАРЕВ: «Когда увидел календарь Руха, подумал о злой шутке»
Львовская команда с двумя победами входит в топ-3 УПЛ
7. Ястремская вышла в 1/4 финала на турнире в Польше
Даяна переиграла соперницу из Колумбии
8. Каким будет Прометей в новом сезоне?
Обозреватель Sport.ua знакомит с изменениями в слобожанском клубе
9. Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
Аргументированная попытка заглянуть в будущее от Алексея Сливченко
10. Витя, пора домой
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