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  4. Леднев и Филиппов перешли в Днепр-1, Луческу и Кучер готовы к еврокубкам
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10 августа 2023, 08:23 |
398
0

Леднев и Филиппов перешли в Днепр-1, Луческу и Кучер готовы к еврокубкам

Главные новости за 9 августа на Sport.ua

10 августа 2023, 08:23 |
398
0
Леднев и Филиппов перешли в Днепр-1, Луческу и Кучер готовы к еврокубкам
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 августа.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
Хавбек подписал с «Днепром-1» полноценный контракт

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1
30-летний форвард заменит Довбика?

2. ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы перед игрой с греческим «Арисом»

3. КУЧЕР: «Пихаленка не было на тренировке. Температура, он остался в отеле»
Наставник СК «Днепр-1» рассказал о предстоящем матче ЛЕ против «Славии»

4. Лига чемпионов. Итоги дня квалификации Q3. Бернард озадачил Марсель
Ответные матчи пройдут 15 августа, победители выйдут в Q4 Лиги чемпионов

5. Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
В финале Лиги чемпионов 2022/23 «Ман Сити» обыграл миланский «Интер»

6. ПОНОМАРЕВ: «Когда увидел календарь Руха, подумал о злой шутке»
Львовская команда с двумя победами входит в топ-3 УПЛ

7. Ястремская вышла в 1/4 финала на турнире в Польше
Даяна переиграла соперницу из Колумбии

8. Каким будет Прометей в новом сезоне?
Обозреватель Sport.ua знакомит с изменениями в слобожанском клубе

9. Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
Аргументированная попытка заглянуть в будущее от Алексея Сливченко

10. Витя, пора домой
«Золотому мальчику» «Шахтера» Виктору Коваленко так и не удалось покорить Италию

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Источник Sport.ua
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