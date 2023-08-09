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  4. ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
Лига конференций
09 августа 2023, 20:35 | Обновлено 09 августа 2023, 21:24
4448
15

ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы перед игрой с греческим «Арисом»

09 августа 2023, 20:35 | Обновлено 09 августа 2023, 21:24
4448
15
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов перед матчем с греческим «Арисом» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

– Мне очень хорошо знаком греческий футбол. Я приезжал в вашу страну и в качестве игрока, и в качестве тренера. Понимаю, что завтра будет невероятная атмосфера, болельщики будут горячо, как они хорошо умеют, поддерживать своих футболистов, но все будет решаться на поле.

У «Ариса» хорошая команда, выступают опытные исполнители, средний возраст которых – 28–29 лет. Им удалось создать сильнейшую конкурентоспособную команду. У нас же иностранные футболисты поехали из-за войны, также мы не можем приглашать игроков из украинского чемпионата, поэтому рассчитываем на воспитанников собственной академии. По количеству таких воспитанников мы среди лучших клубов Европы. Это хорошо, но с другой стороны, у наших футболистов нет достаточно опыта выступлений на высоком уровне.

– В двух последних матчах вы были недовольны действиями вратаря и защитников у собственных ворот. Какие ожидания перед завтрашней игрой?

– Просто хочу, чтобы они не допускали ошибок (улыбается). Но нас ожидает совсем другой турнир. К примеру, наша защита отыграла очень хорошо против Аль-Хиляля, мы выиграли тот матч – 1:0. Думаю, если мы завтра сыграем 0:0, то это будет хороший результат для нас.

– Будущее противостояние, наверное, особенно для вас, поскольку ваш сын Разван только недавно работал в Греции. Общались ли вы с ним?

– В этом не было нужды. У меня достаточно опыта, чтобы не обращаться к нему по таким вопросам, так же и он опытный тренер, так что мы подобные вещи не обсуждаем. Мы – профессиональные тренеры, и то, что мы видим своими глазами, достаточно для нас.

– Что вы можете сказать об «Арисе»? Какие сильные качества выделите у соперника?

– На это я смогу ответить завтра после матча.

– Для кого из соперников – «Динамо» или «Ариса» – выход в следующий раунд важнее? Все мы понимаем, что «Динамо» – опытный еврокубковый боец, со многими достижениями на международной арене…

– Это не та самая команда, которая была раньше. Мы играем в футбол в условиях войны, и он очень отличается от того, что был при мирной жизни. Здесь сидит Сергей Сидорчук, и он может подтвердить, что мы провели 13 часов в поезде в Черновцы, 4 часа в автобусе ехали в Сучаву, а потом еще 2,5 часа летели в Салоники. Как вы думаете, в каких кондициях находятся футболисты после такой дороги?

Так же было и в прошлом сезоне. Мы играли в Кракове, возвращались в Украину на матчи внутреннего чемпионата, потом снова ехали в Краков, дважды в неделю проводя по девять часов в автобусе. Сейчас мы решили играть в Бухаресте, потому что до него проще добираться, а в чемпионате будем проводить домашние матчи в Одессе.

Так что мы никак не можем сравнивать предыдущие годы с нынешним временем. Но я надеюсь, что мы сможем дать сражение сопернику, и показать хорошую игру в завтрашнем поединке.

– Насколько жаркая погода повлияет на вашу команду?

– Она повлияет на обе команды, и тяжело будет всем.

– Согласны ли вы с тем, что футболисты «Ариса» будут играть раскрепощеннее в завтрашнем матче?

– «Арис» будет играть дома, будет увереннее в своих силах, и мы должны так построить свою игру, чтобы постараться выиграть. Это нормальная ситуация для нашей команды, поскольку «Динамо» – это бренд, и в каждом матче мы должны бороться за максимальный результат. При этом мы понимаем, что большинство времени придется обороняться, так что нужно с максимальной эффективностью использовать те моменты, которые будут у нас у чужих ворот. Их не будет у нас 20, но мы приложим все усилия, чтобы выиграть завтра. Также приложит все усилия и «Арис», чтобы одержать победу.

Уверен, что и на ответный матч в Бухарест приедет большое количество греческих фанатов, поэтому нам нужна поддержка наших болельщиков – как украинцев, так и румын.

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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Арис - Динамо Мирча Луческу пресс-конференция
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 16
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BigDean
Скільки вже можна мусолити цю тему? Ну всі наші представники в Європі в таких умовах, але тільки Луческу в кожному інтерв'ю про це розповідає
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+6
Показать Скрыть 5 ответов
anacreon
Від Ужгорода до аеропорта Бударешта 5-6 годин на автобусі.
Від Львова до аеропорта Жешува 5-6 годин на автобусі
Нафіга Шахтарю та Динамо базуватися в Києві і кожен раз звідти їздити, додатково витрачаючи час? Хоча б з серпня до грудня, коли єврокубки - могли б базуватися у Львові і грати свої матчі там.
А єврокубки грати в найближчих польських містах з нормальним стадіоном. Чи літати з Жешува. У Львові і спокійніше.Тільки от додумались зараз до Одеси поїхати.
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+2
Віталій Ткачук
Дідусь, пора на пенсію. Кажу як вболівальник ДК. Причому давно. Нас тут багато, може хтось і не погодиться, але людині вже під 80-т, пора. Самі бачили що було в минулому сезоні.
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+1
Batya
Та можна було  і фірою на конях. буде ще довше... До Варшави, чи Кракова є прямі потяги з Києва, далі літак. ось і все.
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+1
Володимир Підвірний
Причина встановлена, результат вже відомий. 
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0
BekXan
Дай вгадаю 13 годин їхали в плацкарті без обслуговування і спання без кондіционера ,де бігали цигани і тхнуло носками?Заморились капець?А потім 4 години в некомфортабельному автобусі сидячі раком також без води і кондиціонера?А потім 2,5 години в мега економі без обслуговування без кондиціонера?І це все без охорони без їжі без процесу контролю і без лікарів без кінечного готелю?Так я зрозумів правильно?
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0
Tka4enko_855
Я вибачаюсь 13 годин до Чернівців це як? дизелем Харків Чернівці через Київ?
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-1
reese
Шапку кинув після пресухи?
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-2
vikkro
А виїзджати раніше не пробували?))
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Summertime
Автобус Бухарест - Салоники. 12 часов в пути.  Пора Мистеру двойника для выездов завести.
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-2
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