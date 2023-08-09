СИДОРЧУК: «Это трудно. Тяжелая дорога в Салоники заняла 23 часа»

Капитан Динамо Сергей Сидорчук пообщался с представителями СМИ перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса», который состоится в четверг, 10 августа, в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.

– На завтрашнем матче будут заполнены трибуны, а в ответном поединке в Бухаресте вы не будете играть на домашней арене. Насколько этот факт повлияет на вашу команду и на общий итог противостояния?

– Это не новая ситуация для нас. В прошлом году мы были в аналогичной ситуации. Сейчас в Украине ничего не изменилось, идет война. Но я считаю, что в Бухаресте, где живет много убежавших украинцев, у нас будет хорошая поддержка.

Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла всего 23 часа. Это трудно.

Но при этом в Украине мы играем на пустых стадионах и игра перед заполненными трибунами для нас – это как новый вид спорта. Мы стараемся продемонстрировать наши лучшие качества, и я надеюсь, что нам удастся это сделать в обоих матчах.