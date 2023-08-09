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  4. СИДОРЧУК: «Это трудно. Тяжелая дорога в Салоники заняла 23 часа»
Лига конференций
09 августа 2023, 20:50 | Обновлено 09 августа 2023, 21:20
1598
5

СИДОРЧУК: «Это трудно. Тяжелая дорога в Салоники заняла 23 часа»

Капитан «Динамо» побеседовал с журналистами перед игрой с греческим «Арисом»

09 августа 2023, 20:50 | Обновлено 09 августа 2023, 21:20
1598
5
СИДОРЧУК: «Это трудно. Тяжелая дорога в Салоники заняла 23 часа»
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Капитан Динамо Сергей Сидорчук пообщался с представителями СМИ перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса», который состоится в четверг, 10 августа, в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.

– На завтрашнем матче будут заполнены трибуны, а в ответном поединке в Бухаресте вы не будете играть на домашней арене. Насколько этот факт повлияет на вашу команду и на общий итог противостояния?

– Это не новая ситуация для нас. В прошлом году мы были в аналогичной ситуации. Сейчас в Украине ничего не изменилось, идет война. Но я считаю, что в Бухаресте, где живет много убежавших украинцев, у нас будет хорошая поддержка.

Основная проблема для нас – это тяжелая дорога в Салоники, которая заняла всего 23 часа. Это трудно.

Но при этом в Украине мы играем на пустых стадионах и игра перед заполненными трибунами для нас – это как новый вид спорта. Мы стараемся продемонстрировать наши лучшие качества, и я надеюсь, что нам удастся это сделать в обоих матчах.

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Динамо Киев Арис Салоники пресс-конференция Мирча Луческу Лига конференций Арис - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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zata
Уважаемый Сергей, думаю, что очень многие ребята с передовой с удовольствием бы поменялись с вами местами. Вы( команда), 23 часа хотя бы на нулевке, а бойцы, вместо вас, 23 часа добирались бы в Грецию.
Аккуратнее с вашими трудностями пожалуйста, потому что они несравнимы с боевыми днями и часами.
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+1
Ноу Нейм
Ничего не поменялось. Этот нытик в прошлом сезоне был капитан Динамо? Ему не место в таком великом клубе. Вы можете вспомнить, чтобы так себя вел Лужный, Демьяненко, Шовковский?
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0
Tka4enko_855
Вже почалося ниття. Так ви дно. Ний не ний
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-5
VitosKH
Так надо было шестое место занимать,чтоб никуда не ездить
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-5
20052011
Жаль только, что найкращих якостей у вас мизер.
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-7
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