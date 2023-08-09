Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
В финале Лиги чемпионов 2022/23 «Ман Сити» обыграл миланский «Интер»
Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что коуч Пеп Гвардиола позвонил ему после триумфа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 2022/23:
«Я был очень счастлив. Я болел за «Сити», потому что знал, как сильно клуб хотел выиграть Лигу чемпионов, как долго они к этому шли. Я был раз за них. Я всех поздравил, а на следующий день с самого утра мне позвонил сам Пеп.
Когда я увидел, кто мне звонит, то подумал, что сплю. Первое, что Гвардиола мне сказал – что игроки, которые были на протяжении всего времени в Манчестер Сити – часть этого триумфа. Он меня тоже поздравил. Я был очень тронут в этот момент и поблагодарил его за все, что он для меня сделал».
В финале Лиги чемпионов 2022/23 «Манчестер Сити», за который ранее выступал Александр Зинченко, обыграл миланский «Интер» (1:0).
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