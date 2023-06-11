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  4. ФОТО. Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов 2022/23
Англия
11 июня 2023, 05:20 |
535
0

ФОТО. Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов 2022/23

Украинец опубликовал сториз в своем Instagram

11 июня 2023, 05:20 |
535
0
ФОТО. Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов 2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил английский «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов 2022/23.

Зинченко поделился постом пресс-службы «горожан» в сториз в своем Instagram, поставив три эмодзи с аплодисментами.

В финале ЛЧ «Ман Сити» обыграл миланский «Интер» со счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте забил Родри.

Александр находился в системе манчестерской команды с 2016 по 2022 год. В 2021 «Ман Сити» вместе с Зинченко в составе проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов со счетом 0:1.

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фото Александр Зинченко Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов
Источник Instagram
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