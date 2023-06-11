ФОТО. Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов 2022/23

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил английский «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов 2022/23.

Зинченко поделился постом пресс-службы «горожан» в сториз в своем Instagram, поставив три эмодзи с аплодисментами.

В финале ЛЧ «Ман Сити» обыграл миланский «Интер» со счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте забил Родри.

Александр находился в системе манчестерской команды с 2016 по 2022 год. В 2021 «Ман Сити» вместе с Зинченко в составе проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов со счетом 0:1.