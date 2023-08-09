КУЧЕР: «Пихаленка не было на тренировке. Температура, он остался в отеле»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед игрой третьего квалификационного раунда Лиги Европы против пражской «Славии»:

– Считаете ли вы «Славию» фаворитом? Какие видите у нее сильные и слабые стороны?

– Буду солидарным с капитаном команды. Перед каждой игрой шансы у команд практически равны – 50 на 50. Все будет зависеть от этих двух матчей – завтра на поле «Славии» и в ответном матче в Кошице, где мы будем принимать соперника.

– Какие вы видите сильные и слабые стороны соперника? И все ли игроки, кроме Мирошниченко и Волынца, готовы играть в завтрашнем матче?

– Соперник хорошо подготовлен физически. «Славия» опасно играет на стандартных положениях, на которые приходят в штрафную по семь-восемь футболистов. Команда быстрая и играет вертикально, пытается быстро доставить мяч в чужую штрафную. Многие фланговые подачи, после которых куча игроков идут в завершение атаки. Надо завтра внимательно играть в обороне, ведь в последнее время мы очень многое делаем подарков соперникам и какие-то у нас возникают ненужные ошибки. Надо завтра внимательно и строго сыграть в обороне.

Что касается травмированных, то да – не будет Мирошниченко и Волынца, есть вопросы по Пихаленку, у которого поднялась температура – он даже не прибыл на тренировку, а остался в гостинице. Так что по нему будем принимать решение уже завтра. Посмотрим, как он себя будет чувствовать.

– Насколько вам, как тренеру, сложно подготовить команду к игре, чтобы они на нее сосредоточились и не думали о том, что происходит дома?

– Александр Сваток уже сказал, что мы так работаем большое время. Жили в Кошице, сейчас живем в Ужгороде. Да, это большие переезды, но мы ко всему этому привыкаем, и это для нас просто будни. Конечно, все это тяжело, ведь есть тревоги, обстрелы, наш народ страдает, но мы находим слова, что ребята должны своих болельщиков и всех украинцев радовать собственной игрой, чтобы у болельщиков была хоть какая-то отдушина в спорте и футболе.

– В Чехии живет много украинцев. Вы уверены, что завтра у вас будет сильная поддержка в фан-секторе?

– Конечно, надеюсь, что люди, которые переехали сюда в Прагу и в Чехию, вообще придут завтра нас поддерживать. Это будет очень приятно, и нам это нужно прежде всего. Мы знаем, что все билеты проданы, и для нас это очень хорошо, ведь мы соскучились по болельщикам, ведь сейчас играем по пустым трибунам. Конечно, это очень приятно, когда полная арена и пусть поддерживает больше и соперника, но и тебя тоже. Это уже другая игра, когда на трибунах есть болельщики.

– Поддерживаете ли вы контакты с Томасом Хюбшманном?

– Да, конечно, мы всегда на связи и общаемся. Мы многое вместе играли, мы друзья. Он сегодня приедет к нам в гостиницу, и мы поговорим о разных делах.

– Основной газон стадиона сейчас не в самом лучшем состоянии. Есть запасное поле. Вы уже приняли решение где именно будете проводить предматчевую тренировку?

– На поле я еще не выходил, а сразу пошел к вам на пресс-конференцию. Да, знаю, что поле не в хорошем состоянии, что оно рвется, но нам нужно на него выйти, ведь надо понимать, что завтра нас ждет. Мы ведь не можем приехать и его не попробовать. У нас будет небольшая тренировка, где-то полчаса, больше как разминка и все. Но ребята должны его почувствовать и понять, как он себя ведет. Повсюду разные покрытия и разные отскоки. Мы недавно играли матч с «Панатинаикосом», и там отскок от газона был очень сложен, из-за чего мы получили первый гол. Так что нам нужно выйти и понять, что нас завтра ждет.

– Насколько сложно вам будет завтра без покинувшего команду Довбика, а также дисквалифицированного Танчика. Плюс вы сказали, что может не быть Пихаленка. Как это может повлиять на вашу игру?

– Конечно, Артем – это для нас потеря. Его отпустили, ведь была договоренность с клубом. Хочу поблагодарить его за то время, что он с нами провел, и за то, что он все хорошо сделал, поэтому хочу пожелать ему нрава, чтобы у него все получалось в «Жироне». По Пихаленку будем решать завтра. У Танчика была красная карточка, и здесь тоже вопрос. Но у нас есть игроки, которые могут их заменить. У нас нет такого, что только 11 футболистов играют. У нас все в обойме, все выходят и могут сыграть на той или иной позиции, так что я не вижу в этом особых проблем.

– Клуб подписал Филиппова и Леднева. Есть информация, что в команду может возвратиться Пирес. Какова вероятность того, что новички сыграют в завтрашнем матче?

– Все карты сразу открыли (улыбается). Конечно, ребята присоединились к нам. Сейчас потренируемся, пообщаемся, посмотрим, в каком состоянии они находятся, и будем уже завтра смотреть. Может быть, вы их завтра увидите.