СВАТОК: «Я не считаю Славию фаворитом, шансы команд равны»
Капитан СК «Днепр-1» рассказал о предстоящем матче ЛЕ против «Славии»
Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток пообщался с журналистами на пресс-конференции перед гостевым поединком против чешской «Славии»:
– Мы в Чехии просто не представляем, как вы можете готовиться в таких условиях. Насколько вы к этому уже привыкли?
– В начале войны было очень сложно, а сейчас уже адаптировались и привыкли работать в таких условиях. Поэтому для нас это уже не столь необычная ситуация.
– Считаете ли вы «Славию» фаворитом? Какие видите у нее сильные и слабые стороны?
– Я не считаю «Славию» фаворитом. На мой взгляд, шансы у команд равны. Впереди две игры, от которых все и будет зависеть. Все будет решаться на футбольном поле.
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