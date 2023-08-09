СВАТОК: «Я не считаю Славию фаворитом, шансы команд равны»

Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток пообщался с журналистами на пресс-конференции перед гостевым поединком против чешской «Славии»:

– Мы в Чехии просто не представляем, как вы можете готовиться в таких условиях. Насколько вы к этому уже привыкли?

– В начале войны было очень сложно, а сейчас уже адаптировались и привыкли работать в таких условиях. Поэтому для нас это уже не столь необычная ситуация.

– Считаете ли вы «Славию» фаворитом? Какие видите у нее сильные и слабые стороны?

– Я не считаю «Славию» фаворитом. На мой взгляд, шансы у команд равны. Впереди две игры, от которых все и будет зависеть. Все будет решаться на футбольном поле.