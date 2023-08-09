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Англия
09 августа 2023, 11:42 | Обновлено 09 августа 2023, 11:44
1474
7

Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24

Аргументированная попытка заглянуть в будущее от Алексея Сливченко…

09 августа 2023, 11:42 | Обновлено 09 августа 2023, 11:44
1474
7
Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

11 августа в английской Премьер-лиге стартует очередной сезон, который наверняка подарит всем почитателям этого чемпионата новую порцию невероятных амбиций, переживаний, кому-то радости, а кому-то и печали. Впрочем, все мы будем оценивать и следить за выступлениями команд исключительно в статусе наблюдателей, а вот непосредственным участникам процесса – футболистам и тренерам – придется как следует попотеть, чтобы реализовать мечты и пожелания своих работодателей.

Очевидно, что далеко не все в конечном итоге смогут соответствовать ожиданиям. Поэтому избежать тренерских отставок по ходу сезона в АПЛ не удастся. Более того, первая из них уже состоялась еще до начала соревновательного процесса – 56-летний испанец Хулен Лопетеги решил попрощаться с «Вулверхэмптоном».

Экс-коуч «Порту», «Реала», «Севильи» и сборной Испании был назначен наставником «волков» по ходу минувшего сезона, сменив у руля команды португальца Бруну Лаже, отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты. На тот момент «Вулверхэмптон» действительно пребывал на грани краха: команда оказалась в зоне вылета, и ей требовались экстренные реанимационные мероприятия. Лопетеги удалось сперва стабилизировать ситуацию, затем добавить фанатам и своим подопечным оптимизма, когда «волки» сенсационно разгромили «Ливерпуль» (3:0) в 22-м туре, а к финишу «Вулверхэмптон» уже пришел без серьезных опасений оказаться в Чемпионшипе.

Что правда, сейчас дела у «Вулверхэмптона» опять обстоят не лучшим образом. В клубе есть определенные проблемы с финансами, и это уже вынудило руководство распродать футболистов на более чем 100 миллионов евро. Среди ушедших оказались экс-лидеры «волков» 26-летний опорный полузащитник Рубен Невеш, отпущенный в «Аль-Хиляль» в обмен на 55 миллионов евро, а также 32-летний форвард Рауль Хименес, от ухода которого в «Фулхэм» клуб выручил всего чуть больше 6 миллионов евро.

«С этим сложно иметь дело, и я уверен, что вы бы не захотели потерять своего лучшего нападающего, который был в клубе в течение пяти лет, ради «Фулхэма». Вы бы этого не сделали», - прокомментировал журналистам уход Хименеса Лопетеги. И пускай «волки» за 50 миллионов евро подписали бразильца Матеуса Кунью из мадридского «Атлетико», в целом кадровые потери команды выглядят пока более существенными, нежели приобретения. Очевидно, все это и привело к решению Лопетеги, уставшего постоянно разгадывать кризисные ребусы, уйти в отставку еще до начала чемпионата – Хулен попросту не захотел собирать критику за решения, к которым он имел крайне опосредованное отношение.

Но Лопетеги, вероятно, станет лишь первой ласточкой, и большего числа отставок и увольнений в АПЛ-2023/24 не избежать, поэтому сегодня мы попытаемся выделить еще четверых наставников, которые в наибольшей степени рискуют оказаться «на улице» по ходу грядущего чемпионата…

Дэвид Мойес

Возраст: 60 лет
Гражданство: Шотландия
Клуб: «Вест Хэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Минувший сезон оказался невероятно сложным для «Вест Хэма». Команда, за которую ранее выступал украинец Андрей Ярмоленко, долгое время балансировала на грани зоны вылета, и несколько раз даже опускалась туда, однако на финише все-таки сумела проявить свои лучшие качества и уберечься от вылета в Чемпионшип. Возможно, боссы «молотобойцев» и попросили бы на выход Дэвида Мойеса с поста главного тренера по ходу сезона-2022/23, но этого не случилось, так как команда удачно показала себя в Лиге конференций.

В итоге «Вест Хэм», одолев в финале «Фиорентину» со счетом 2:1, выиграл третий по престижности еврокубок, и этот трофей оказался для лондонцев первым с 1980 года. После этого Мойес абсолютно объективно констатировал, что его подопечным удалось превратить разочарование в суперсезон, и во многом континентальный триумф помог самому шотландцу сохранить работу.

Очевидно, что в новом сезоне владельцы «Вест Хэма» не будут готовы опять терпеть неудачи в АПЛ, да и на континентальной арене «молотобойцам» предстоит сыграть в турнире рангом повыше – Лиге Европы, где Мойесу и его подопечным будет уже не так просто снова оказаться в статусе триумфаторов. Кроме того, «Вест Хэм» летом уже понес серьезную кадровую потерю – за кругленькую сумму в 117 миллионов евро был продан «Арсеналу» Деклан Райс, а вот реального усиления команда до сих пор так и не получила.

В общем, все указывает на то, что риск очередного барахтанья «Вест Хэма» в районе зоны вылета повышается буквально с каждым днем, а виноватым очень быстро сделают не кого-то в руководстве, а Дэвида Мойеса. Тем более, что контракт шотландца рассчитан до июля 2024-го, поэтому и слишком больших отступных за преждевременное его расторжение «молотобойцам» выплачивать не придется. Хотя не факт, что и сам Мойес не плюнет на все, и не решится подать в отставку, будучи разочарованным слабой работой клуба на трансферном рынке…

Стив Купер

Возраст: 43 года
Гражданство: Уэльс
Клуб: «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Купер

В минувшем сезоне владельцы «Ноттингем Форест» обеспечили усиление состава первой команды новичками на общую сумму в 200 миллионов евро. Такие колоссальные, даже по меркам богатой английской Премьер-лиги, инвестиции помогли «лесникам» решить весьма скромную на первый взгляд задачу – зацепиться за место в элите, сохранив прописку в ней еще как минимум на один сезон.

Минувший сезон в АПЛ «Ноттингем Форест» начал, мягко говоря, крайне неудачно. К октябрю команда прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице, и многие английские эксперты высказывали мнение о том, что боссам «лесников» в надежде изменить ситуацию к лучшему, остается только одно – уволить Стива Купера и назначить главным тренером команды более опытного по меркам выступлений на таком уровне специалиста. Но болельщики «Ноттингем Форест» выступили в защиту валлийского коуча, и тот в тяжелейший момент даже получил от руководства новый контракт – до лета 2025-го.

Этот шаг прекрасно сработал с психологической точки зрения, и уже к концу января – началу февраля «Ноттингем Форест» выбрался из практически безвыходной ситуации, оказавшись на весьма комфортной 13-й позиции. И пускай перед самой концовкой чемпионата «лесники» еще раз падали в «пропасть», Куперу все-таки хватило умений сохранить для команды прописку в элитарном дивизионе.

В текущее летнее трансферное окно «Ноттингем Форест» ведет себя на рынке значительно менее агрессивно, а от Стива Купера будут требовать уже менее валидольного старта сезона. Именно поэтому прямо сейчас вряд ли найдется хоть кто-то, кто согласится поставить серьезную сумму на то, что терпение боссов «лесников» не лопнет, если их команда вновь провалит старт сезона и окажется в подвале турнирной таблицы с непонятными перспективами и необходимостью экстренно вливать миллионы евро в усиление состава во время январского трансферного окна…

Марку Силва

Возраст: 46 лет
Гражданство: Португалия
Клуб: «Фулхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Марку Силва

Португальский специалист Марку Силва работает главным тренером «Фулхэма» с лета 2021 года. За это время «дачники» под руководством наставника с Пиренеев сперва решили задачу по возвращению в АПЛ, а затем с ходу заняли там 10-е место, причем даже опередив куда более богатых и амбициозных земляков из «Челси».

Важно и то, что «Фулхэм» минувший сезон прошел максимально стабильно, без резких скачков вверх или вниз по турнирной таблице. Минимально по ходу сезона-2022/23 «дачники» ситуативно оказывались на 13-м месте, а максимально вверх взлетали на 5-е. В основном же «Фулхэм» удерживал позицию в серединке – между 8-м и 11-м местами.

Очевидно, что работой Силвы были более чем довольны, но сейчас перед португальцем в АПЛ маячит так называемый «синдром второго сезона». Кроме того, в кадровом отношении у португальского наставника также могут быть очень серьезные проблемы. Пускай «Фулхэму» и удалось заманить к себе Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона», зато есть очень высокая вероятность потери Александара Митровича, которого очень хотят видеть в Саудовской Аравии и не пожалеют на это денег. О том, насколько важен сербский бомбардир для «дачников» лучше всего скажут цифры: в Чемпионшипе-2021/22 Александар забил 43 мяча в 44 матчах, а в АПЛ-2022/23 – 14 мячей в 24 матчах.

Без своего главного бомбардира «Фулхэм» может быстро покатиться вниз по турнирной таблице, а Марку Силва окажется под серьезным давлением со стороны прессы и болельщиков. Какой в подобной ситуации вердикт примут боссы лондонского клуба, не знает никто, но увольнение португальца вполне может случиться, хотя и вряд ли со стратегической точки зрения будет правильным решением для «Фулхэма», особенно учитывая преданность, которую Марку проявил по отношению к своему нынешнему проекту, когда отклонил 20-миллионное предложение из Саудовской Аравии.

Эдди Хау

Возраст: 45 лет
Гражданство: Англия
Клуб: «Ньюкасл»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Это сейчас Эдди Хау выглядит для «Ньюкасла» героем, который спустя два десятилетия смог вернуть команду в Лигу чемпионов. Пока «Сент-Джеймс Парк» действительно наслаждается периодом пребывания амбициозного английского специалиста во главе их команды, но от любви до ненависти, как известно, всего один шаг. И он может быть сделан, если «Ньюкаслу» не удастся успешно стартовать в сезоне-2023/24, причем на всех фронтах: и в АПЛ, и в Лиге чемпионов.

Дополнительное давление на Хау будет оказываться еще и по итогам текущего трансферного окна, во время работы которого «сороки» уже успели потратить более ста миллионов евро на подписание новичков, среди которых выделяются фигуры Сандро Тонали и Харви Барнса.

Только представьте, что к концу декабря «Ньюкасл» вылетит из Лиги чемпионов и окажется вне топ-10 в АПЛ. В этой ситуации Хау будет крайне непросто сохранить самообладание, ведь наставник окажется под невероятным давлением. И крайне сомнительно, что собственники «Ньюкасла» из Саудовской Аравии проявят по отношению к Эдди в такой момент хотя бы немного понимания и лояльности – они не для того вбухивали в свой проект сотни миллионов евро, чтобы озадачиваться проблемами и неспособностью своего наставника справляться с новой для него ситуацией (а в Лиге чемпионов, напомним, Хау опыта выступлений не имеет совсем).

Так что, как бы фантастически не звучал сегодня подобный вариант, а если Эдди Хау будет отправлен в отставку по ходу сезона-2023/24, не говорите потом, что мы вас о подобной возможности развития событий не предупреждали.

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Хулен Лопетеги Эдди Хау Марку Силва Стив Купер Ноттингем Форест Вулверхэмптон отставка Фулхэм Ньюкасл Вест Хэм Дэвид Мойес Английская Премьер-лига статьи эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Владислав Антонов
Як на мене, то під загрозою звільнення тренери Лутона, Шеффілда Юнайтед, Евертона, Вулверхемптона (повторно), Борнмута і Фулхема (тут погоджуюсь з автором).
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+1
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Gargantua
тревожная ситуация у Дайча в Эвертоне.
похоже денег нет вообще, а команде явно нужно кадровое усиление и в нападении, и в центре защиты.
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0
Gargantua
вест хэм наторговал уже под 150 млн (Райс, Скамакка, Влашич), но не может потратить деньги.
скорее всего у них будут хорошие подписания и дела пойдут нормально.
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0
DK1961
У меня вопрос к сайту. Вы давали анонсы на чемпионаты мира по скалолазанию и стрельбе из лука. На которых идет отбор на Олимпиаду в Париже. Дальше вы ничего не пишите об этом вообще. Чемпионат по скалолазанию уже прошел. По стрельбе из лука - по-моему 12 августа заканчивается. Напишите, пожалуйста, сумели украинские спортсмены там завоевать хоть какие-то лицензии на Олимпиаду или нет?
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0
DK1961
Минусовать меня за ВОПРОС к сайту - это конечно круто, наверное у запасного и ему подобным обострение.
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-1
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