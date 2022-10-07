Англия07 октября 2022, 15:28 | Обновлено 07 октября 2022, 15:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест продлил контракт с главным тренером
Стиву Куперу доверяют, несмотря на последнее место в АПЛ
07 октября 2022, 15:28 | Обновлено 07 октября 2022, 15:33
67
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«Ноттингем Форест» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Стивом Купером. Новое соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.
Контракт был продлен несмотря на то, что на данный момент «Ноттингем Форест» идет последним в турнирной таблице АПЛ с 4 очками в 8 матчах. В предыдущем туре команда проиграла «Лестеру» 0:4.
Купер возглавляет «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. Именно он вывел команду в АПЛ.
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