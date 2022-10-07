ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест продлил контракт с главным тренером

«Ноттингем Форест» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Стивом Купером. Новое соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Контракт был продлен несмотря на то, что на данный момент «Ноттингем Форест» идет последним в турнирной таблице АПЛ с 4 очками в 8 матчах. В предыдущем туре команда проиграла «Лестеру» 0:4.

Купер возглавляет «Ноттингем Форест» с сентября 2021 года. Именно он вывел команду в АПЛ.