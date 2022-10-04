03.10.2022, FT 4 : 0
Англия04 октября 2022, 03:44 | Обновлено 04 октября 2022, 03:47
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Лестер – Ноттингем Форест – 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Англии
04 октября 2022, 03:44 | Обновлено 04 октября 2022, 03:47
47
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В поединке 9-го тура АПЛ ранее вообще не побеждавший до этого «Лестер» разгромил в родных стенах «Ноттингем Форест» – 4:0.
Видеообзор матча
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