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Лестер
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Англия
04 октября 2022, 03:44 | Обновлено 04 октября 2022, 03:47
47
0

Лестер – Ноттингем Форест – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Англии

04 октября 2022, 03:44 | Обновлено 04 октября 2022, 03:47
47
0
Лестер – Ноттингем Форест – 4:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 9-го тура АПЛ ранее вообще не побеждавший до этого «Лестер» разгромил в родных стенах «Ноттингем Форест» – 4:0.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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