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Чемпионат Англии
Лестер
03.10.2022, FT 4 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
03 октября 2022, 23:54 |
101
0

Долгожданная. Лестер разбил Ноттингем в битве аутсайдеров

«Лисы» впервые выиграли в АПЛ сезона-2022/2023

03 октября 2022, 23:54 |
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0
Долгожданная. Лестер разбил Ноттингем в битве аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился заключительный матч 9-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснили «Лестер» и «Ноттингом Форест», замыкавшие до этого турнирную таблицу.

«Лисы» подошли к игре без побед в активе, и смогли добиться первого выигрыша в чемпионате. При этом они не просто победили, а разобрались с соперником более чем убедительно – 4:0.

В таблице АПЛ «Лестер» поднялся на 19 место, имея 4 очка. Также 4 пункта, но 20 позиция, у «Ноттингема». Лидирует в чемпионате Англии «Арсенал», у которого 21 пункт.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Лестер – Ноттингем Форест – 4:0

Голы: Мэддисон, 25 (1:0). Барнс, 27 (2:0). Мэддисон, 35 (3:0). Дака, 73 (4:0).

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Лестер Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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