Долгожданная. Лестер разбил Ноттингем в битве аутсайдеров

Завершился заключительный матч 9-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснили «Лестер» и «Ноттингом Форест», замыкавшие до этого турнирную таблицу.

«Лисы» подошли к игре без побед в активе, и смогли добиться первого выигрыша в чемпионате. При этом они не просто победили, а разобрались с соперником более чем убедительно – 4:0.

В таблице АПЛ «Лестер» поднялся на 19 место, имея 4 очка. Также 4 пункта, но 20 позиция, у «Ноттингема». Лидирует в чемпионате Англии «Арсенал», у которого 21 пункт.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Лестер – Ноттингем Форест – 4:0

Голы: Мэддисон, 25 (1:0). Барнс, 27 (2:0). Мэддисон, 35 (3:0). Дака, 73 (4:0).